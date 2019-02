Expediente de honor a Coral De Ruada

El pleno aprobó con 25 votos a favor y uno en contra, después de una votación secreta en urna, el expediente de honor a Coral De Ruda que cumple sus 100 años de existencia. Los portavoces de los cuatro grupos mostraron su apoyo total a la iniciativa y destacaron la labor en el ámbito cultural. Y la edil de Cultura, Belén Iglesias, aseguró que "forma parte de nuestra historia", y anunció que la plaza que se encuentra entre la confluencia de las calles Celso Emilio Ferreiro y la Avenida de Buenos Aíres llevará su nombre.

Lo que también se aprobó fue la iniciativa de OUeC para que se inicien los trámites oportunos para la creación de un premios Cuevillas de investigación histórica, y señaló su portavoz, Martiño Vázquez, que "el concello tiene una deuda con Florentino Cuevillas, aunque una calle lleve su nombre".

Una propuesta que rechazó DO, al señalar Jácome la "mala fe del proponente", debido a que se trata de un "premio que es para los de su gremio", y dejó claro que "no cuestionamos la figura de Cuevillas, que merece todos los reconocimiento, pero el premio no procede".

La que contó con la unanimidad de todos los grupos fue la propuesta socialista de crear una oficina de promoción y gestión integral del complejo cultural de San Francisco y la ampliación de las líneas de autobús urbano de conexión con la nueva biblioteca pública que al igual que el Archivo Histórico se ubican en el complejo.

El alcalde anunció que la previsión es que el edificio de la biblioteca sea entregado el 12 de febrero, con lo que su apertura será inmediata.