DO denunció hace un año lo que pasaba sin que se tomasen medidas

Un debate en el que no faltaron los reproches respecto a un servicio municipal sobre el que pesaban sospechas de gestión. Así lo puso de manifiesto Pérez Jácome, y recordó que hace un año "destapamos la situación que hoy se trae a pleno", al sacar a la luz el informe de un veterinario en el que se revela el incumplimiento de la normativa y la necesidad de llevar a cabo un proyecto de mejora de las instalaciones, que permitiría su adaptación, y que a día de hoy sigue si estar en marcha.

Reprochó Jácome al resto de los grupos que "en ese momento guardasen silencio", y que por parte de la directiva de Progape, algunos de los cuales ahora denuncia irregularidades, "nos amenazaron con un querella, llegando a negar la existencia del informe realizado por un veterinario". Y añade que "se llegó a prohibir por directivos de Progape la entrada a las instalaciones de la perrera que son públicas".

Y reprocha a Concepción García que presuma de que fuese una iniciativa del PSOE la que posibilitase la primera reforma, y que se produjo nada entrar el gobierno popular, cuando "tuviste ocho años antes para poder hacerlo". Y señala que "si tan mal está, como ahora se denuncia" eso viene desde hace mucho tiempo, lo que está claro es que alguno convirtieron la perrera en su cortijo particular, algo que no vamos a consentir", sentenció Jácome.

Por su parte, Montse Valencia aseguró que "recibí llamadas amenazantes después de anunciar la petición de una comisión de investigación, en la que me decía que no me metiese, que se trataba de una gestión privada". Lo que vendría a confirmar lo que en su momento había denunciado DO sobre la situación en la que se encontraban las instalaciones y la gestión que se realizaba.