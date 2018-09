El "herido" estaba durmiendo

La aparición en la mañana de hoy de un todoterreno volcado en un barranco de la carretera que une Quintela de Leirado con Frieira, en Ourense, provocó un amplio despliegue de medios de Guardia Civil de Trafico y bomberos entre otros, al comprobar que no había ningún ocupante dentro, y ante el temor de que estos pudieran estar malheridos en los alrededores. Tras una intensa búsqueda se dio con el paradero de su propietario en su casa de As Canles, Padrenda. El hombre y supuesta víctimas no contestaba a las llamadas que la Guardia Civil hacía a su móvil ni abría la puerta del domicilio familiar porque dormía placidamente y, según sus vecinos, no había nadie más en casa porque sus padres se habían ido a misa al santuario de la Virgen de los Milagros, sin saber seguro que tenían en casa todo un "milagro" que agradecer.

La Guardia Civil lamenta que no hubiera dado una llamada al 112 para evitar el complejo despliegue montado en su búsqueda