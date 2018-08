José Ángel Vázquez Barquero: "El gobierno no tiene voluntad de desbloquear el PXOM"

El inicio del nuevo curso político está a la vuelta de la esquina. Los representantes de los grupos políticos tienen que preparar sus propuestas, para solucionar los problemas de los vecinos, independientemente de que formen parte del grupo de gobierno o de la oposición. Algo similar a lo que ocurre en el ámbito de la docencia. A fin de cuentas, en el mes de mayo del próximo año tendrán que examinarse en las elecciones municipales, como niños.

-Las responsabilidades políticas no se agotan en las que se le atribuyen al grupo de gobierno, que en este caso se encuentra en minoría. La oposición también tiene la obligación y la responsabilidad de mirar por el bien de los vecinos. ¿Qué actuaciones importantes para la ciudad ha sacado adelante el gobierno del PP con el apoyo del PSOE?

-El grupo socialista ha apoyado el Plan de Inversiones, en el año 2016, con un presupuesto de 13 millones de euros, pero el grupo de gobierno fue incapaz de ejecutarlo. Solo llegó a ejecutar un 5% escaso. Ese es un tema muy importante, que la oposición habilite 13 millones de euros en un ejercicio, para desarrollar 80 proyectos en todos los barrios de la ciudad; eso no se recuerda. Nunca hubo una propuesta de este tipo -realizada por el grupo socialista-, en la historia de este Concello. Y el resultado fue la nula capacidad de gestión, por parte del gobierno municipal, a pesar de que nosotros le pusimos un cheque en blanco encima de la mesa. No ha sido capaz de ejecutar el 95% del Plan de Obras.

-El Plan de Inversiones recoge las peticiones de las asociaciones de vecinos.

-El PSOE realizó la propuesta, y se recogieron las demandas de las asociaciones de vecinos.

-¿Están bien calibradas las peticiones que realizaron?

-Las peticiones de las asociaciones fueron depuradas, por parte de los técnicos municipales, hasta reducirlas a 80 proyectos. Y al comprobar la viabilidad de 80 proyectos, fue cuando se hizo la petición de modificación de créditos por un montante de 13 millones de euros.

-¿Ese dinero todavía está disponible?

-Estaba disponible. Ahora tendría que llevarse una nueva petición de modificación de crédito al pleno, para hacer lo que no han ejecutado. Por eso nosotros emplazamos al gobierno a un nuevo plan de inversiones, que recoja lo que no se hizo y se pueda añadir algún proyecto nuevo.

-Algún problema tendría el gobierno? El dinero estuvo disponible durante un año.

-Estuvo disponible desde el último trimestre del año 2016 hasta finales de diciembre de 2017.

-¿Lamenta que no se haya realizado alguna, de forma especial?

-Como comprenderás, yo no puedo recordar los ochenta proyectos. Son muchas obras.

-¿Qué apoyos puede ofrecer el PSOE para salvar actuaciones antes de la nueva convocatoria electoral?

-Nosotros no somos los socios de gobierno del PP.

-Pero el electorado también va a valorar la capacidad política que tengan para llegar a acuerdos y sacar adelante proyectos beneficiosos para la ciudad.

-El grupo socialista lleva tres años trabajando, y continuará haciéndolo hasta el final del mandato en beneficio de la ciudad y de los ourensanos. Adoptaremos las decisiones que consideremos oportunas, en las distintas cuestiones que vayan apareciendo. Pero al final hay una cosa evidente: el que tiene la capacidad de iniciativa es el gobierno, no nosotros. Quien lleva las mociones vinculantes al pleno es el gobierno municipal.

-¿En qué actuaciones estarían ustedes dispuestos a ceder, para que se acometan actuaciones en la recta final del mandato?

-Desconocemos las propuestas que va hacer el grupo de gobierno del PP. En su momento, en el Plan Xeral de Ordenación Municipal ya dijimos cuáles eran las condiciones. No nos hicieron puñetero caso.

-¿Qué proyectos ha sacado adelante el gobierno del PP en Ourense gracias al apoyo del grupo socialista?

-Yo ahora de memoria no puedo completar el listado.

-Actuaciones que han salido adelante gracias al apoyo del PSOE.

-Nosotros hemos apoyado diferentes modificaciones de crédito, a lo largo de estos tres años, que afectaron a todos los órdenes del Concello. No ha sido por falta de apoyo al gobierno. Nosotros no nos hemos dedicado a poner palos en las ruedas. Hemos sido muy críticos, pero siempre que ha habido una propuesta, que entendíamos que era necesaria para la ciudad, la hemos aprobado. Por ejemplo, hemos apoyado la financiación integral de la remodelación de la Praza de Abastos, para poder sacar a concurso la obra y que no se perdiera la inversión. Sin embargo, el gobierno del PP todavía no ha sacado a concurso la remodelación de la Praza de Abastos, a pesar de que ese apoyo fue de verano pasado.

-¿El grupo socialista está dispuesto a hacer alguna concesión, a rebajar el nivel de exigencias para aprobar el PXOM?

-Nosotros no podemos ceder más y bajar el nivel de exigencias, porque solo hemos planteado como límites cosas que no podrían asumirse, porque irían contra el espíritu del propio documento de ordenación que en su día aprobó el pleno. Ellos han desoído nuestra petición. El grupo de gobierno no tiene voluntad de desbloquear el PXOM.

-El PP les atribuye la paternidad de la criatura.

-Sí, pero le han pegado un cambiazo al proyecto.

-En eso no hay que perder la perspectiva de que hubo unas elecciones y el PSOE ha perdido el gobierno, por lo que no puede exigir que se aplique el 100% de lo que tenía previsto.

-El proyecto inicial que teníamos nosotros cuenta con el visto bueno del pleno, pero el cambiazo que ha realizado el PP no ha sido ratificado en pleno, todo lo contrario, pretenden hacerlo en el despacho del concejal de Urbanismo, José Cudeiro.