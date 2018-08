El Sindicato Labrego Galego pide que el mildiu sea plaga subvencionable y asegurable

El Sindicato Labrego Galego alerta de los daños que ha causado el mildiu en este año 2018 en la comarca de Valdeorras y, por ello, pide que sea subvencionable por la Consellería de Medio Rural y que las aseguradoras incluyan esta plaga, "una de las más problemáticas y agresivas que pueden afectar al cultivo de la vid", en los contratos, ya que "hay muchos sectores, como el del vino, que se encuentran desamparados antes una crisis de este tipo".

El sindicato lamenta que este año se dieron las condiciones climatológicas "ideales" para el desarrollo del hongo: primavera con intensas y continuas lluvias, temperaturas en junio que no superaron los 30 grados y floración tardía y muy irregular que no dejaron desarrollar los racimos por rotura de la flor. Además, señalan que, a causa de las intensas lluvias, no fueron efectivos los tratamientos fitosanitarios porque la hoja quedaba lavada antes de que el producto aplicado fuera efectivo.

Las consecuencias, según ha informado el propio sindicato, han sido "desastrosas" para los cultivos: acios completamente atacados, uva podre y, por extensión, pérdida total o parcial de la cosecha en muchas parcelas.

Según las estimacións del vocal del Sindicato Labrego Galego en el Consejo Regulador de la Denominación de Origen Valdeorras, Antonio García Fernández, las pérdidas medias de producción en la DO podrían estar entre el 30 % y el 40 %.

En esta misma línea, el sindicato ha apuntado que la explicación que dan las aseguradoras para no incluir esta plaga en el seguro es que sería muy fácil cometer fraude dejando las vides sin tratar para después dar parte y cobrar. Para el Sindicato Labrador Galego, esta actitud de las aseguradoras es "totalmente rechazable", ya que, "además de dejar sin cobertura las parcelas, criminalizan al sector augurando prácticas fraudulentas que, en caso de darse, serían muy fáciles de detectar porque se puede saber si una vid recibió los tratamientos necesarios para evitar la enfermedad o no".