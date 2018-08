Denuncian falta de personal en el Centro de Mayores de Taboadela

La CIG sostiene que el Centro de Atención a Personas Mayores de Taboadela, dependiente del Consorcio Galego de Servizos de Igualdade e Benestar, no dispone de suficiente personal sanitario para atender a los mayores a los que ofrece servicio. La central sindical sostiene que la dirección del centro "no tiene personal sanitario suficiente para cuestiones tan básicas como la preparación de la medicación de los usuarios -situación similar a la registrada el pasado 26 de julio-, y lejos de exigir que se cubran las plazas de enfermería, no ha tenido mejor ocurrencia que obligar al personal gerocultor, que no dispone de la formación necesaria, a realizar las tareas de preparación y administración de medicamentos a las personas usuarias del centro". La CIG advierte de que el ejercicio de las profesiones de la rama sanitaria está muy reglado en el Estado español, que establece que la escala de enfermería debe encargarse de "la preparación y administración de los medicamentos, según las prescripciones facultativas".