Barquero: "Sería extraño que cambiásemos de postura ahora"

Sorprendido también se mostró el portavoz socialista Vázquez Barquero ante la reacción del alcalde, Jesús Vázquez, y de la Xunta, ante la posibilidad de plantear al nuevo Gobierno central que se llevase a cabo el proyecto de estación intermodal de 2011. La respuesta no deja lugar a dudas: "lo que resultaría extraño es que cambiásemos de postura ahora", ya que vienen manteniendo que se ejecute el proyecto original de Foster para la futura estación del AVE. Y al alcalde le envía un mensaje: "no se enteró Jesús Vázquez, claro estaba de viaje en China, de que Rajoy ya no es presidente, y de que el Partido Popular ya no gobierna en el conjunto del Estado". Para aclarar a la Xunta que los socialistas mantuvieron la misma postura. Y sobre el anuncio que le atribuyen, Barquero alude a la convocatoria del próximo jueves con los vecinos para hablar sobre el proyecto del AVE, y que se había convocado antes de que se plantease la moción de censura que llevó a Pedro Sánchez a la presidencia del gobierno Central.