La mejor lección del curso

Hoy se cumplen tres semanas desde el cierre de los centros educativos debido al Covid-19 y que los alumnos tengan que seguir el curso por ordenador desde sus hogares, a través de aulas virtuales. Las familias reciben con inquietud la posibilidad de que las clases presenciales no vuelvan hasta mayo o junio

Son semanas duras para los niños, asegura una madre que ve cómo sus hijos ya empiezan a caer en el desánimo por este confinamiento prolongado. Ayer recibieron con inquietud las palabras de la ministra de Educación Isabel Celáa que reconoció que la suspensión de las clases presenciales en los centros educativos podían extenderse hasta mayo o junio. Por el momento, los centros docentes en la comarca están haciendo todo lo que tienen en su mano para mantener vivo el curso a través de aulas virtuales y diferentes métodos, pero lo cierto es que a nivel general no se logró asegurar plenamente la atención académica de los estudiantes. La gran mayoría tienen acceso a internet desde sus hogares, pero no todos y quienes lo tienen también padecen problemas porque con el telegrabajo d elos padres, "la wifi no da para todo", asegura María Fernández, presidenta de la Federación de Asocaiones de nais e pais (Anpa) de Cangas. Sobre la vuelta a las aulas dice que la "noticia está recién salida del horno y no hemos teniod tiempo a comentarlo".

En el Instiuto A Paralaia de Moaña atajan el problema de la falta de internet de algunos alumnos fotocopiando los deberes. Un miembro del equipo directivo acude a diario al centro para atender posibles incidencias y mantenimiento y prepara el material que envían los profesores haciendo las fotocpias que después el progenitor recoge en el centro.

Para el director del instituto, Álvaro Rodríguez, la mejor noticia que puede decir hasta ahora, fuera de la inquietud por la fecha de vuelta a las clases, es que no han tenido ningún positivo más después de todo lo vivido. Precisamente ayer se sabía que el alumno que había dado positivo, ya recibió el alta.

En el caso de este instituto, lo que hacen en este tiempo de cierre de centros, es que de lunes a viernes, de diez a una, hay un mimebro del equipo directivo en las instalaciones para atender incidencias: "El plan de estudios es poner todos los contenidos y trabajos de los cursos en el aula virtual del centro, excepto 1º y 2º de la ESO que lo hacen a través de la plataforma EVA (Edixgal). Para el resto delas comunicaciones cada profesor utiliza lo que ve más apropiado (correo, WhatsApp, Hangouts...)". Añade que los tutores se encargan de hacer el seguimiento de los grupos y si hay alguno que no participa se le comunica a la familia. Por último asegura que los equipos TIC de nuevas tecnologías trabajan a todas horas para resolver incidencia informáticas de los profesores y familias.

"Con serenidad y optimismo"

Álvaro Rodríguez señala que "de esta situación tan excepcional, los profesores estamos sacando lo mejor de nosotros mismos, compatibilizando la vida familiar con el trabajo, renovando en nuestra forma de trabajar y, sobre todo, acompañando a los alumnos en la parte emocional para que sepan afrontar estas situaciones con toda serenidad y optimismo".