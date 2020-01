El Concello sitúa los ingresos de la UTE del agua en 2 millones de euros en 2018

Los ingresos reales de la concesionaria del agua alcanzaron en 2018 los 2.001.445,26 euros, contando los tarifados y los no tarifados. Los tarifados, donde se encuentra el recibo del agua y de saneamiento dejaron en las arcas municipales en 2018 la cantidad de 1.810.944,33 euros y los no tarifados, 190.500,93 euros. En el año 2015 los ingresos totales fueron de 1.717.424,67; en el 2016, 1.782.479,38 y en 2017, 1.932,572, 71. El concejal de Facenda, del Concello de Cangas, Mariano Abalo, señala que los datos se obtuvieron de los diferentes documentos aportados por al UTE Gestión Cangas. Considera que este estudio económico demuestra que se garantiza el equilibrio económico y financiero de la UTE que gestiona el ciclo del agua en Cangas y que según los peticiones de indemnización que realiza la empresa, sus cálculos de ingresos no estarían muy lejos de los que ya percibe en estos momentos.