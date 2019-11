Arranca la humanización de As Raíñas y el PP se queja de que no llegue hasta Reibón

El Concello de Moaña inició ayer las obras de humanización de la rúa As Raíñas, detrás del colegio de Seara, que se ejecutan con cargo a una subvención de la Xunta, por importe de 79.143 euros y un plazo de ejecución de cuatro meses. Las obras, tal y como asegura el concejal de Urbanismo, Odilo Barreiro, y tal y como consta en el proyecto, tienen por objeto la mejora de la accesibilidad creando una plataforma única a nivel, sin diferenciación de cotas entre calzada y aceras.

La calle en este tramo será dotada de una calzada de aglomerado y unas aceras de hormigón continuo en color. Los sumideros de pluviales serán elevados para su adecuada conexión y las aceras se dotarán de nuevo alumbrado y el tramo se ajardinará con árboles de la especie Ginkgo biloba. Se trata de un árbol con hojas en forma de abanico y que es una de las especie sde árbol vivo más antigua, que ya poblaba el planeta hace 200 millones de años. Es una especie procedente del norte de China que se cultiva en Japón y Corea y cuyas hojas tienen propiedades medicinales para la memoria, la demencia y el alzhéimer.

El proyecto de esta obra no estuvo exento de polémica cuando en comisión informativa, el PP preguntó el motivo por el cual no se prolongaba la humanización al tramo de calle por detrás del colegio de Reibón para completar la accesibilidad en ambos centros escolares. En dicha comisión, presidida por el concejal de Mobilidade Urbana y Vivenda, Rodrigo Currás, no se le dio una respuesta concreta y quedó pendiente fuera de dicha reunión. Los populares vuelven ahora a insistir. El concejal de Mobilidade reconoce que dicha obra no es de su competencia, sino de Urbanismo ya que se trata de un proyecto que ya viene del anterior mandato. Asegura que si asumió el proyecto del camino escolar seguro de Tirán, siendo también un proyecto del anterior mandato, fue para intentar ayudar a resolver el conflicto que su puesta en funcionamiento desató en la circulación de vehículos siendo ya él concejal. Pero en el caso de la rúa Raíñas es una obra de Urbanismo, que preside el nacionalista Odilo Barreiro.

En este sentido, el concejal de Urbanismo asegura que si la humanización solo abarca el tramo del colegio de Seara es porque el restante, frente a Reibón, es competencia de la Junta de Compensación del proyecto de urbanización de A Xunqueira. descarta que tenga relación con la ampliación del pabellón de Reibón.