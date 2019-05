El PP teme que el permiso del Arzobispado llegara hace un mes y se utilice el acto para provecho electoral

El Partido Popular, a través de su portavoz, José Enrique Sotelo, asegura que si se hizo todo conforme está previsto en la ley hay que respetarlo, pero más allá de eso está convencido de que se trata de una argucia electoral de los grupos del gobierno para desviar la atención y ocultar su nefasta gestión. Afirma, además, que va a solicitar la autorización del Arzobispado de Santiago de Compostela porque existe el rumor de que ya estaba en el Concello desde hace un mes y que se esperó a propósito a este momento, con el fin de sacar rédito electoral, algo que no es positivo para ninguna de las partes ese tipo de oportunismo. Sotelo considera que la historia está ahí para aprender de ella y no repetirla.

Por su parte, el portavoz de Cangas Decide, José Luis Gestido, considera que la retirada de los vestigios franquistas de la ex colegiata no era una prioridad en estos momentos, aunque está de acuerdo con que las leyes deben cumplirse. "Tampoco creo que este momento de campaña electoral sea el más adecuado para utilizarlo entre los vecinos. Una vez más se utilizará de forma partidista", señala Gestido.

Memoria histórica

Desde la secretaria xeral del PSOE de Cangas, que preside Hugo Fandiño, se celebra el cumplimiento de la Ley de la Memoria Histórica y que seguirán luchando para mantener la memoria viva de todas aquellas personas que sufrieron directamente las consecuencias de la Guerra Civil.

Por su parte, el portavoz de ASpUN, Tomás Hermelo, no duda a en alegrarse por el trabajo iniciado en la mañana del lunes en la ex colegiata. "Era un débeda coas familias das persoas represaliadas e con toda a memoria histórica. Un paso máis no cumplimento e na restauración do dano causado", apunta Tomás Hermelo.