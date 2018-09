Cangas prepara una ordenanza contra el caos del aparcamiento de autocaravanas en playas

El gobierno municipal prepara una ordenanza que regule el aparcamiento de autocaravanas. Estos meses de verano pusieron al descubierto, más que de costumbre, numerosas quejas vecinales que llegaron hasta la Alcaldía. Las intervenciones de la Policía Local en este asunto están muy limitadas por la carencia, precisamente, de una ordenanza municipal. En estos momentos, el Concello de Cangas prohíbe aparcar a las autocaravanas en el estacionamiento de la playa urbana de Rodeira y en el de Melide. Lo que obligó hace años a poner en práctica esta restricción al aparcamiento no fue otra cosa que el ocupar durante días una zona acotada de aparcamiento público y, en muchas ocasiones, las plazas contiguas al colocar mesas y sillas.

Según el jefe de la Policía Local de Cangas, Alberto Agulla, sus agentes solo pueden sancionar a las autocaravanas que ocupen más de una plaza. Tampoco tienen tiempo limitado. Este año se detectó un problema añadido: el punto de servicio para estos vehículos (cargar y descargar) instalado detrás del pabellón de O Gatañal apareció, en distintas aplicaciones de redes sociales, como punto de aparcamiento, lo que colapsó en varias ocasiones el lugar, viéndose la Policía Local obligada a intervenir, según comenta Alberto Agulla, quien asegura que el regidor local es plenamente consciente de los problemas que está originando la presencia masiva de caravanas en zonas de playa, de ahí su interés en elaborar una ordenanza municipal.

Este verano se detectaron más autocaravanas que nunca, según señalan los vecinos de Cangas. Bastaba con pararse en la calle y verlas pasar por el medio de la villa; en ocasiones era un verdadero desfile, cada cual diferente y más grande. Cierto que este año se puso en marcha en Pinténs un camping de autocaravanas que atrajo a los que gustan de este tipo de turismo, pero muchas de las que atravesaban el centro de la villa se dirigían a Nerga y a Barra. Allí buscaban un lugar y no salían en todo un mes, circunstancia de la que se quejan los vecinos. Pero por mucho que se empeñen algunos en señalar a la Policía Local como responsable, por multar a los vehículos y no sancionar a las autocaravanas que llevan días asentadas en un mismo sitio, lo cierto es que la ley ampara a los propietarios. No hay límite de tiempo de aparcamiento. La Policía Local solo puede multar si alrededor del vehículos se instalan especies de terraza con mesas y sillas. Las críticas no se centran en el camping de autocaravanas de Pinténs, que aseguran los vecinos que es un ejemplo de turismo responsable.

La ordenanza municipal que se apruebe tendrá que ser por unanimidad de los partidos que conforman la corporación municipal. El próximo año es año electoral y no se saben quién estará en el gobierno de Cangas el próximo verano. De ahí que el alcalde vaya a buscar un amplio consenso, con el fin de que la ordenanza que se apruebe y entre en vigor el próximo verano, no sea tumbada por un gobierno diferente.