Mercadillo y pan en 'Unha aldea no Nadal'

El lugar de Codeseda, en Doade (Lalín) celebró ayer la segunda jornada de su programación de Unha aldea no Nadal, que en esta ocasión contó con la visita del conselleiro de Cultura e Turismo, Román Rodríguez; el alcalde, José Crespo; y varios ediles del PP lalinense. Pero la aldea recibió, además, a tres autobuses repletos de viajeros que disfrutaron tanto de las visitas guiadas por el Museo Casa do Patrón como del taller de pan, que incluyó además la degustación de chorizos.

El mercadillo artesanal fue, sin duda, otro de los reclamos de la jornada de ayer. Además de puestos con productos de artesanía de emprendedores de la zona, los visitantes también pudieron contemplar los stands que montaron usuarios de los colectivos de Morea y Cogami. Y para llevarse un buen sabor de boca, también estaban a la venta queso, miel y otras delicias dezanas. La jornada remató con el encendido del alumbrado que desde el día 8 luce cada recoveco de la aldea y la actuación del cantautor Manoele de Felisa.

Unha aldea no Nadal continuará el próximo domingo, día 22, con la visita de O Apalpador (a las 17.00 horas), un taller y concurso de adornos navideños y, a partir de las 18.00 horas, la actuación de la Coral Polifónica de Lalín. El programa se extenderá hasta el 6 de enero y está organizado por la Asociación de Amigos do Museo Casa do Patrón.