Maril denuncia el "mal estado" del parking de la Fervenza do Toxa

El PP de Silleda denuncia de nuevo el "abandono del aparcamiento de la Fervenza do Toxa y sus accesos", tras casi dos meses denunciando esta situación. Critica "la imagen negativa que se llevarán las personas que visitan nuestro concello en este puente". El portavoz del grupo popular, Ignacio Maril, considera que es "muy grave la actitud del señor Cuíña, descuidando uno de los recursos más importantes de nuestro municipio y si se mantiene en un estado lamentable es simplemente porque a él no le da la gana arreglarlo, ya que el Concello tiene medios suficientes para solucionar esta situación, pero no sabemos porque el alcalde quiere castigar a los vecinos de Pazos y de todo el concello, así como a los visitantes". Reclama una actuación inmediata.