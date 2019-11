El PSOE ve en los presupuestos una justificación de la subida de sueldos

El grupo municipal socialista de Lalín sostiene que los presupuestos presentados por el gobierno para este año tienen "un único objetivo: justificar la subida de sueldos" de José Crespo a concejales y asesores "y así ir pagando sus favores políticos". Es la conclusión que extrae teniendo en cuenta que la única partida que asciende es la personal, en un millón de euros, "debido a los desastres de la política laboral de los anteriores años del PP y a los enchufismos del actual alcalde". Por eso, entiende que el presupuesto da la razón al anterior gobierno cuando afirmaba que "las barrabasadas del Partido Popular en personal le iban a costar mucho dinero a los lalinenses".

Los socialistas insisten en que las cuentas de 2019 son "un calco" de las anteriores aprobadas -las del año 2017-, salvo los incrementos en personal y órganos de gobierno. "Para esto no era necesario aguardar seis meses, y más teniendo en cuenta que, por cuestión de plazos, entrarán en vigor, como mucho, solo cuatro días antes de acabar el año", arguyen en referencia a lo que consideran "una absoluta incapacidad de gestión" por parte del ejecutivo.

Los ediles del PSOE creen que "es una auténtica chapuza, está incompleto, no se entiende y no contempla apartados imprescindibles". Por ejemplo, "desaparecen" las inversiones que deben figurar en el capítulo 6. Solo se establecen poco más de 100.000 euros y no aparece el anexo obligatorio ni se recoge la financiación afectada. Tampoco aparece nada referente a las inversiones del Plan DUSI, cuando sostienen que deben reproducirse en el presupuesto dentro de una operativa diferente que tampoco se recoge en la documentación entregada por el gobierno. A su juicio, la falta de datos tiene el objetivo de "ocultar a la ciudadanía las inversiones, particularmente las del DUSI, en donde en seis meses no hicieron absolutamente nada".

Por último, los socialistas exponen que en el documento tampoco aparecen las subvenciones nominativas. Y subrayan que "la buena gestión económica" del anterior ejecutivo al reducir la deuda a cero "hace que los lalinenses paguen ahora 45.000 euros menos de intereses al año".