El Concello contrata el proyecto básico para la remodelación del Anxo Cortizo

La remodelación del estadio municipal Manuel Anxo Cortizo acaba de dar sus primeros avances, con la contratación por parte del Concello del proyecto básico por un montante total de 17.800 euros a favor de la empresa local Arco Consultora Técnica y Proyectos.

El gobierno municipal concretó ayer que a este proceso se le dio el visto bueno en la junta de gobierno local del pasado día 4. Así, el proyecto básico para la infraestructura deportiva lalinense permitirá la redacción de un documento técnico que defina varios espacios de juego para la celebración de partidos y entrenamientos, la construcción de un graderío, vestuarios o despachos para los clubs y la configuración de los servicios con los que contará esta instalación. El responsable municipal de Deportes, Avelino Souto, subraya además que este proyecto garantiza la definición en su conjunto de na actuación que "es prioritaria para muchos clubes lalinenses y que "se abordará en varias fases, que contarán con sus proyectos constructivos y de ejecución individuales en función del que concrete este proyecto constructivo inicial. La idea del gobierno local pasa por que el Cortizo mejore la funcionalidad y su uso polivalente. En este proyecto también se contemplará "la mejora del actual terreno de juego de hierba natural, cambiándolo por uno de hierba sintética de última generación que sea compatible que práctica del fútbol, rugby y fútbol gaélico". También se recogerán servicios como drenajes, riegos, instalaciones de equipamientos deportivos. También se reformará el control de acceso a la instalación y el cierre existente en la parcela en relación a las obras que se acometan.

Réplica a Santalla por el Arena

En otro orden de cosas, el gobierno recrimina al portavoz del PSOE, Román Santalla, su "doble rasero y su actitud hipócrita y vil" en relación al estado del Lalín Arena. Tanto al socialista como a Compromiso por Lalín les indica que ningún integrante del cuatripartito está legitimado para dar lecciones de apoyo al deporte, "puesto que dejaron abandonadas y a su suerte las instalaciones deportivas", dice, y limita su gestión en esta materia a la iluminación del Cortizo. Acusa al anterior gobierno de haber dejado deteriorarse las pistas del pabellón, sus vestuarios y ni siquiera fue capaz de acometer la anunciada mejora en estas instalaciones.

El ejecutivo insiste en que no puede ser crítico con el estado del multiusos quien no hizo las mínimas tareas de mantenimiento en este inmueble y asegura que parte de las humedades o goteras existentes en los gimnasios se deben a la nula limpieza de canalones y otras tareas. "Echaron cuatro años sin hacer una mínima actuación para mejorar las instalaciones deportivas, por lo que está claro que una cosa es predicar y otra dar trigo y por eso ni Santalla ni el cuatripartito están en condiciones de hacer crítica de unas instalaciones cuya inactividad en estos momentos se debe a un incidente meteorológico y no a ineficacia". En su reproche al socialista, el ejecutivo lamenta que con sus declaraciones pretenda exigir nada en este sentido.

Finalmente, el equipo de José Crespo insiste en que los trabajos de acondicionamiento del Lalín Arena se ejecutarán con la máxima diligencia posible en cuanto las condiciones meteorológicas así lo permitan y poder abrir de este modo las pistas. En este caso replica a Santalla que su previsión de que la cancha del multiusos "va a estar un largo tiempo inutilizada" dista mucho de la realidad y de lo que desean el gobierno y los ciudadanos, aunque parece que sí sería lo que le gustaría al socialista.