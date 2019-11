Concentración en Lalín contra la sentencia por la violación de Manresa

| El colectivo Azos Feministas convocó ayer en la Praza da Igrexa de Lalín una concentración en protesta por la sentencia por el caso de la violación múltiple a una menor en la ciudad catalana de Manresa. La protesta dio comienzo a las 20.30 horas y con este acto se quiso escenificar el fallo de la Audiencia de Barcelona de condenar por abuso sexual y no por agresión a los implicados en la violación a una joven en estado de inconsciencia. Precisamente este fue el argumento esgrimido por la justicia para no tipificar el caso como agresión, al no haber violencia ni intimidación a la víctima.