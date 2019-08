A Estrada llegará a finales de agosto sin tener en funcionamiento sus dos brigadas forestales

El mes de agosto entra en sus últimos días y el Concello de A Estrada sigue sin poder poner en marcha sus dos brigadas forestales, las que cada año refuerzan su servicio de Emerxencias para luchar contra los incendios en los montes del municipio. Este servicio venía activándose los últimos años a mediados del mes de julio, prestando sus servicios en el concello durante los tres meses siguientes. Este año sin embargo, su puesta en marcha sigue retrasándose. En esta ocasión ha sido la renuncia de uno de los jefes de brigada la que ha obligado a reabrir el proceso de contratación, retrasando de nuevo el inicio de los trabajos de prevención que suelen realizar estas cuadrillas contra incendios.

El responsable municipal de Medio Ambiente del Concello de A Estrada, Juan Constenla, explicó que la puesta en marcha de las brigadas forestales viene retrasada ya por la tardanza este año de la firma del convenio con la Xunta de Galicia. Una vez solucionado este contratiempo, el gobierno local esperaba tener incorporados a comienzos del mes de agosto a los quince trabajadores que integrarán las brigadas de prevención y lucha contra incendios forestales, en virtud del convenio entre las administraciones municipal y autonómica. Sin embargo, finalizando ya el mes de agosto, las brigadas siguen sin activarse.

El problema ha surgido por el largo proceso de contratación de todos los efectivos que forman estas cuadrillas que viene extendiéndose desde mediados de julio, cuando se publicaron las bases de contratación de las distintas categorías. Serán dos brigadas las que actúen en el ámbito estradense, cada una de ellas con cinco efectivos. A ellos se sumarán dos vehículos motobomba y cinco conductores. Todo este personal tendrá como centro de trabajo de referencia la sede del servicio de Emerxencias de A Estrada. El día 8 de agosto se publicaron los resultados finales de este proceso de contratación, con lo que todo apuntaba a la puesta en marcha inminente de las brigadas.

Sin embargo, la renuncia de uno de los elegidos para jefe de brigada, ha obligado a reiniciar el proceso de contratación. Se inicia de esta manera un nuevo plazo de presentación de candidaturas que se cerrará el día 27. Constenla aguarda que estas cuadrillas puedan estar operativas a finales de la semana que viene.

Estos trabajadores realizarán sus funciones durante tres meses, de tal manera que se espera que este personal esté operativo hasta terminar al menos el mes de noviembre. Además de activarse para la extinción de los incendios que se pudiesen originar, las brigadas realizarán labor de prevención mediante desbroces.

Críticas de Móvete

La formación Móvete se ha mostrado crítica con la forma de proceder del gobierno en la gestión de estas brigadas. "Esta claro que a López los ocho años al frente del gobierno local no le sirvieron para aprender a hacer las cosas en tiempo en forma", afirmaron desde el partido de Mar Blanco. "Las cuadrillas de incendios a 23 de agosto no comenzaron a trabajar y no solo eso, tienen que volver a buscar otro capataz porque las pésimas condiciones económicas y la tardía contratación con respecto a otros concellos adheridos al convenio llevó un año más a la renuncia de alguno de los aprobados para una plaza a que solo se presentaron tres personas. El lado positivo de todo esto es que A Estrada tendrá cuadrillas todo el mes de noviembre".