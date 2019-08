Buscan a un vecino de A Estrada que salió ayer de su casa y no regresó

Efectivos de la Guardia Civil, la Policía Local de A Estrada, el servicio de Emerxencias e integrantes de la agrupación de voluntarios de Protección Civil buscan a estas horas a un vecino de la parroquia estradense de San Xurxo de Vea que ayer abandonó su domicilio para salir a dar un paseo y no regresó. José Ángel Bandín Minguen, de 44 años de edad, salió de su casa alrededor de las 16.00 horas de este sábado, indicando a su madre que regresaría para cenar. No volvieron a verlo.



Según indicaron a esta redacción, un particular afirmó haber visto al desaparecido esta mañana, en torno a las 10.00 horas, caminando por la N-525 en San Pedro de Vilanova, en el vecino municipio de Vedra.



Por el momento es la única pista que tiene el equipo de búsqueda. Este estradense vestiría una sudadera gris, pantalón vaquero azul y zapatillas deportivas. Al parecer no se llevó nada el domicilio, ni documentación ni teléfono móvil. Se aguarda que drones de la Axencia Galega de Emerxencias (Axega) se sumen ahora a la búsqueda.