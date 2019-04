El personal de la OAC vuelve a protestar

El alcalde de Lalín, Rafael Cuíña, asegura que la demora que acumula el traslado de la Oficina Agraria Comarcal a las nuevas oficinas de la Rúa da Ponte (500 días), es un ejemplo más de que la Xunta no tiene ningún interés en avanzar en este tema, algo similar a lo que ocurrió con la falta de información sobre el futuro Centro Integral de Saúde (CIS), del que aún hoy en día el gobierno local y los vecinos desconocen sus plazos. Cuíña compara la demora del traslado de la OAC con el retraso, de décadas, que padecen algunas reestructuraciones parcelarias. "No me extraña que el personal de la OAC esté tan quemado", apuntó el regidor. La plantilla volvió a manifestarse ayer en el portal de su despacho en la rúa Areal, que entre otras cosas carece de accesibilidad.