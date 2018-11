Luis Menor deja de dirigir la Agasp y Emerxencias e Interior para ser alcaldable en Pereiro de Aguiar

Luis Menor Pérez dejará de ser el director de la Academia Galega de Seguridade Pública (Agasp) y el director xeral de Emerxencias e Interior en las próximas horas o a lo sumo días. Son sus últimos días al frente de la academia radicada en A Estrada, que deja para ser el candidato a la Alcaldía de su concello, el ourensano Pereiro de Aguiar.

Así lo anunció ayer en la Agasp, en la jornada sobre grandes emergencias y catástrofes que había acudido a inaugurar el vicepresidente de la Xunta, Alfonso Rueda, y en la que se dan cita entre ayer y hoy reconocidos expertos estatales en la materia, procedentes en parte de las comunidades autónomas de Madrid, el País Vasco y Castilla-La Mancha para exponer sus experiencias.

Tras redundar en lo que había dicho el alcalde José López de que A Estrada es la capital de las emergencias en Galicia, Luis Menor le agradeció al regidor su "implicación" y "ayuda" y, tras destacar que la Agasp está cerrando su "año récord de actividades" y alcanzando "su punto de madurez", le agradeció al vicepresidente Rueda que "haya creído en las emergencias y en la academia" y anunció que era su "última intervención como director xeral" de la Agasp porque ha "aceptado otros encargos"que vienen a poner fin a sus cuatro años al frente de la Agasp y como director xeral de Emerxencias e Interior.

"Han sido años duros" pero "satisfactorios", agregó, en los que ha intentado "que las cosas queden mejor" de lo que se las encontró. "En mi corazón tengo dos sentimientos enfrentados", admitió. Luego, desvelaría a FARO cuáles eran: "pena por dejar mi labor de los últimos cuatro años aquí" y- aunque todavía queden "retos"- "satisfacción" por haber contribuido a que la cademia experimentara" en estos años "un avance importante", "objetivo", que se concreta en haber puesto "uno pilares sólidos" que la afianzan de caraal futuro. "La academia está asentada. Creo que A Estrada tiene mucha suerte de tener un centro como este plenamente abierto y asentado", consideró.

Minutos antes había dicho: "me he implicado a fondo, "con trabajo, responsabilidad y absoluta entrega" a la tarea que le había sido confiada y, a la hora de afrontar su "nuevo reto", hacía balance y subrayaba que las emergencias y la Agasp ya "no me pueden ser indiferentes". En mí tenéis un colaborador y un amigo. Tendréis en mí un aliado".

En ese momento, Menor se fundía en un estrecho abrazo con quien hasta ahora ha sido su jefe directo, el vicepresidente de la Xunta, y recibía un cálido y larguísimo aplauso que, pocos minutos después, se repetiría a petición de Rueda, que no dudó en refererirse a él como "a mi amigo Luis Menor" , agradeciéndole "su preocupación, su interés" y los "desvelos" que hicieron posibles los numerosos logros que jalonan su trayectoria como director xeral de la Agasp de Emerxencias e Interior.

En su haber al respecto, cabe subrayar que logró llevar a la Agasp a su máximo histórico en materia presupuestaria (pasando de los algo más de 200.000 euros que se encontró a su llegada a los casi 650.000 de la actualidad) y de formación. También pilotó cuestiones complejas. Bajo su dirección, se centralizó en la academia la selección unitaria de los policías locales de Galicia, se trasladaron las centrales del 112 y del 061 a su nueva sede en A Estrada, se acometió la renovación de la piscina climatizada (con un convenio entre Xunta, Concello y empresa adjudicataria del servicio) y se abrió la Agasp a las federaciones deportivas y, así, a las selecciones de Galicia y a los deportistas gallegos de alto nivel.

Asimismo, ya como director xeral de Emerxencias e Interior, bajo su dirección -subrayó Rueda- se afrontó la renovación del parque móvil de los efectivos de emergencias de Galicia. Muchos de esos nuevos vehículos se encontraban ayer estacionados en la explanada que se extiende delante de la fachada principal de la Agasp. En eso se produjo "un avance importante".

En otro punto del recinto de la Agasp no hubiera sido posible estacionarlos ayer porque, como confesaría Menor más tarde a FARO, "el principal problema" que sufre ahora la Agasp son el aparcamiento y las aulas. Actualmente el centro "empieza a tener un problema importante en materia de aulas, que se notará especialmente "cuando venga la nueva promoción" de la Policía Local, formada por 75 efectivos". Es un "bendito problema" en vías de solución, explicó.

Como "retos inminentes pero que se van a realizar", Menor citó ayer para FARO centralizar en A Estrada al menos parte de la formación sanitaria (para lo que desveló que el 061 ya está preparando un aula específica para impartir en el municipio actividades formativas a su personal de toda Galicia) y la formación del personal de extinción de incendios ("un colectivo de más de 4.000 personas que también se va a incorporar" al grupo de destinatarios de las actividades de la Agasp).

Por todo ello, Rueda consideró ayer que el bagaje de Menor al frente de la Agasp y de la Dirección Xeral de Emerxencias e Interior es "excelente". Asumió una cartera "muy complicada" que "es como el fútbol: dependes de muchas cosas que no puedes controlar". Se trata de una dirección xeral"de reacción a lo que pasa. Por eso es tan importante estar preparados y tener medios. Y eso Luis" -dijo en alusión a Menor- "lo ha hecho muy bien". Su labor ha sido "magnífica". "Se le va a echar de menos", admitió. "En un momento de más recursos de la Xunta", acometió la renovación de medios de los efectivos de emergencias y se vio cumplido al fin el compromiso de traer los dos grandes centros de referencia de las emergencias de Galicia a A Estrada", convirtiéndola así en la "capital de las emergencias de Galicia". Y la Agasp tiene "actividad prácticamente diaria".

Respecto a quién tomará el testigo de Luis Menor para ponerse al frente de la Agasp y de la Dirección Xeral de Emerxencias e Interior, el vicepresidente Rueda admitió que la Xunta "está en ello" y recordó que "los nombramientos son en el Consello da Xunta". "Habrá que hacer un nombramiento rápido porque es un cargo muy sensible. Intentaremos hacerlo lo antes posible". Pero, añadió, "ahora estamos en la fase de despedida del director. No es el día de hablar del nuevo nombramiento sino de la despedida", que tuvo lugar "en el sitio y el momento perfecto, en una jornada de mucha categoría".

Efectivamente, a la jornada inaugurada ayer en la Agasp y que continuará hoy asistían el viceconsejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid, Fernando Prados; el director de la Agencia de Seguridad y Emergencias de Madrid, Carlos Novillo; el director de Emergencias del Gobierno Vasco, Pedro Anitua; y el teniente coronel jefe del BIEM V de la UME, Álvaro Díaz, entre otros.

Todos ellos se desplazaron ayer hasta A Estrada para participar en 11 de las más de 12.000 horas anuales de formación de la academia. A través de esta, Menor ha fraguado con A Estrada unos lazos muy fuertes. Siente que ha sido "muy bien tratado por el pueblo" y "por los medios de comunicación. Quedo a vuestra disposición". "Seré un estradense más de vocación. Espero haber contribuido a que esta academia avanzase mucho", concluyó.