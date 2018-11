El Concello expone el expediente de cesión de la parcela para el CIS antes de ir a pleno

El Concello de Lalín ha sometido a exposición pública el expediente para la cesión gratuita de la propiedad municipal situada en Alto de Vales a la Consellería de Sanidade para la construcción del nuevo Centro Integral de Saúde (CIS). El anuncio fue firmado en el día de ayer por el mandatario local, Rafael Cuíña, y permanecerá sometido a consultas de los interesados durante un plazo de 15 días.

El ejecutivo muncipal subraya que este trámite es obligatorio y se produce, tal y como determinan los informes del secretario municipal, César López Arribas, tras haberse recibido en el ayuntamiento el plan funcional del complejo asistencial. También recuerda el gobierno local que, como indicó en varias ocasiones, la recepción del documento era una cuestión impresdindible según la legislación vigente para inciar el expediente de cesión de los terrenos a la administración autonómica. El siguiente trámite, superado el período de exposición pública y si no se registrasen alegaciones al mismo, el gobierno local convocrá un pleno extraordinario para agilizar al máximo la aprobación del expediente de cesión de la propiedad a Sanidade. Por el momento, evidentemente no hay fecha para la celebración de dicha sesión.

El cuatriparito manifiesta que con este paso "la Consellería de Sanidad y el PP se quedarán sin excusas y no podrán aportar más argumentos dilatadores para no poner en marcha el CIS". A este respecto, el ejecutivo exige a Sanidad que proceda a dotar de presupuesto el nuevo centro sanitario "y no dilate un día más su puesta en marcha, esgrimiendo aspectos vacuos para no dotar de presupuesto un proyecto para el que hace años ya había sido anunciada una partida de 12 millones de euros, que pasaron a ser cero". En esta línea dice que el exalcalde José Crespo había excusado la inejecución de la obra indicando que se haría cuando la consellería "tuviese dinero", algo que el ejecutivo interpreta como "una muestra más de sus ya tradicionales exigencias al actual gobierno sobre esta cuestión que, no obstante, se convierten en silencio cómplice ante la Xunta pese a tratarse de cuestiones absolutamente trascendentales para los vecinos, como es la mejora de la sanidad pública".