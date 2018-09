Los populares de Silleda critican la mala planificación de las obras de la red de calor

Los populares de Silleda lamenta la mala planificación de las obras que se están llevando a cabo para instalar la red de calor de Silleda, ya que alegan que está afectando al inicio de las clases en el colegio y a la actividad del campo de fútbol. Al mismo tiempo, alertan de la mala señalización de la actuación y aluden a que esto puede provocar algún que otro accidente.

Recuerdan que " pesar de que el contrato se firmó a finales de junio y se previó el comienzo de las obras en este mes, la realidad es que no comenzaron hasta el mes de agosto a llevar a cabo los trabajos de canalización, por lo que ahora estamos en una situación en que nos encontramos con un caos de tráfico por las mañanas y con niños pequeños teniendo que esquivar las obras". El PP además manifiesta que las actividades escolares no son las únicas que se están viendo afectadas por este retraso, sino también la actividad del campo de fútbol, ya que las obras se están acometiendo mientras entrenan los jóvenes y todo esto durante el inicio de la liga. A esto se suma un riesgo innecesario, tal y como señalan los populares. "No podemos entender como se mantienen los trabajos por la tarde en el campo de fútbol, mientras están entrenando los niños pequeños, sobre todo por el uso de maquinaria pesada al mismo tiempo que ellos entrenan y juegan. Se deberían intensificar los trabajos por la mañana en esta zona y dejarla libre por las tardes y tapada".

Además, también alertan de la "mala señalización de las obras" y consideran "que es muy deficiente, sobre todo en el tramo frente al hotel Katyuska, ya que por la noche no existe una buena señalización cuando se sube desde la rotonda de la feria y la gente se encuentra de repente con una zanja y unas vallas que ocupan gran parte del carril de subida y en un tramo de curva. Ante esto, solicitan que se instale "de manera urgente una señalización adecuada y esperemos que mientras tanto no tengamos que lamentar ningún accidente". Asimismo, consideran que " de haberse empezado en el plazo indicado no se producirían estos trastornos", por lo que instan al Concello para que se "intensifiquen los trabajos para instalar las acometidas y canalizaciones".