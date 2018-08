Dirigentes de A Estrada y Forcarei acusan un uso "torticero" y "partidista" de la Diputación

Dirigentes de A Estrada y Forcarei coincidieron ayer en acusar una utilización "torticera" y "partidista" de la Diputación de Pontevedra por parte de PSOE y BNG. En el caso de A Estrada, el alcalde, José López, anunció la llegada de cuatro nuevos requerimientos de la institución provincial referentes al Plan Concellos que, según explicó, representan "minucias" que, a juicio del gobierno local, únicamente parecen pretender retrasar el inicio de la ejecución de las obras que -con fondos del ente provincial y propios- el ayuntamiento enmarcó en este plan. Por su parte, el portavoz del grupo municipal del PP en Forcarei, Vicente Búa, criticó la gestión de la Diputación por "frenar y retrasar los proyectos de obras durante muchos meses" y por mantener "una absoluta falta de respeto institucional" con un gobierno local legítimamente elegido por los forcaricenses.

López advirtió que, a tenor de los últimos requerimientos recibidos, los técnicos "analizaron al detalle" los proyectos remitidos desde A Estrada. Avanzó el munícipe -recordó que él mismo fue responsable en su día del departamento provincial de Cooperación- que tiene intención de preocuparse si se realizó el mismo estudio minucioso con los "300 o 400 proyectos aprobados" ya por el ente provincial. Explicó que los requerimientos de la Diputación, tras varios meses de espera, se centran ahora en que en el proyecto de recuperación de fuentes en el rural faltan fotografías y se pide una memoria constructiva; en que un plan de mejora de caminos en el rural y otro de pavimentaciones en vías urbanas recogen una alusión a una ley antigua de accesibilidad, mientras que -apuntó- en relación al proyecto del mobiliario de la nueva alameda se efectúa un requerimiento que el alcalde reconoció no comprender.

"La Diputación no debería estar para esto. Pero el modus operandi parece que es al enemigo ni agua", dijo el alcalde de A Estrada, que acusó al ente provincial de haber mantenido los proyectos del municipio retrasados dos meses y medio -después del cruce público de acusaciones entre ambas administraciones- "y nos lo hacen pagar ahora". "Esta es la Diputación transparente y útil a los vecinos", sostuvo el dirigente, que aprovechó la ocasión para señalar que el PSOE de A Estrada critica las necesidades de mejora de pistas en el rural "y es el PSOE el que paraliza el dinero del Plan Concellos y fondos propios", apuntó. Pidió López al PSOE local "que defienda los intereses de los estradenses y le ponga las pilas a la Diputación". Recalcó que en estos momentos están paralizados "dos millones de euros en proyectos de asfaltados", la mitad relativa al proyecto para el que A Estrada solicitó un denegado anticipo del Plan Concellos 2019.

Visitas

Por su parte, Vicente Búa realizó el negativo balance de la gestión de la Diputación en Forcarei con motivo de la apertura del curso político que desembocará en las elecciones municipales del próximo 26 de mayo. Tras lamentar que se repartan "de modo discrecional" fondos a colectivos "afines y obvien a otros", Búa fue especialmente crítico con las visitas de cargos de la Diputación a Forcarei. "Visitan el concello a escondidas, quizás porque les avergüenza dar la cara y el gobierno elegido por los vecinos no le puede trasladar las necesidades reales porque solo nos enteramos de su presencia por las fotos en la prensa y en las redes de los concejales de la oposición", afirmó el concejal. "Carmela Silva hizo un visto y no visto para hacerse una foto con una edil socialista y recientemente hubo una visita de un diputado que no tenía nada de institucional, pese a que vino en coche oficial, y que solo era un disfraz de la agenda del Partido Socialista", añadió.

Después de incidir en que los vecinos de Forcarei "saben quién está de su lado" y de poner el acento en las inversiones realizadas por la Xunta, el portavoz del PP calificó de "lamentable y patética" la actitud de la oposición municipal "por tratar de vender y presentar obras que no gestionaron y por arrogarse una representatividad que no les corresponde para trasladar demandas y necesidades de Forcarei que desconocen por completo". "La edil Verónica Pichel se va a hacer una foto a un parque como si tuviese algo que ver cuando es un proyecto presentado, decidido y ejecutado por el gobierno y pagado con dinero que nos corresponde por ley", sostuvo Vicente Búa. Se refirió también a los ediles Ana Doval y Roberto Jorge Correa y apuntó que "solo buscaron un puestito".