Una veintena de comercios participan en la Feira de Oportunidades de Vilanova

Una veintena de comerciantes, el 80% de Vilanova, participarán en la XV edición de la Feira de Oportunidades, un evento integrado en la Festa do Mexillón e do Berberecho en el que el sector busca mejorar las ventas del año ofreciendo sus productos en un escaparate festivo. Ese evento ser presentó ayer en el Concello de Vilanova donde el alcalde, Gonzalo Durán, animó a los vecinos y turistas a comprar en el comercio local.

Junto al regidor se encontraba Karina Paz, portavoz de los comerciantes que agradeció al Concello la iniciativa, reconociendo que "serán 20 los establecimientos que van a participar, el 80% de este municipio, aunque también habrá locales de otros puntos de la comarca". La ubicación de la Feira de Oportunidades será en la entrada de la fiesta, para que todo el mundo que se acerque a degustar mejillones o berberechos pueda observar las gangas que ofrecen los comercios de Vilanova.

La Feira abrirá sus puertas en el Xardín Umbrío hoy mismo, coincidiendo con la inauguración de la Festa do Mexillón y abrirá todos los días entre las 10.00 y las 00.00 horas con el objetivo de vender lo máximo posible.

Los comerciantes no solo se llevaron la alegría de la celebración de esta feria en su visita al Concello. El edil de Industria, Javier Tourís, comprometió su palabra para celebrar con ellos una reunión en septiembre en la que se planteará un convenio de colaboración entre los comerciantes y la administración municipal en la que esta última aportará una importante cantidad de dinero. El objetivo es dinamizar el comercio local para que el casco urbano de Vilanova tenga una mayor actividad económica.

La Festa do Mexillón e do Berberecho arrancará en el día de hoy, cuando se celebre el acto de apertura de puertas del recinto situado en el Xardín Umbrío. Este será a las 13.00 horas, con cuatro días por delante para comercializar unos 10.000 kilos de mejillón en diferentes presentaciones y 5.000 de berberecho. No todo va a ser comer durante estos días, pues habrá también tiempo par ala festividad religiosa. El sábado, la Cofradía de Vilanova rendirá tributo a la Virxe do Carme, con la tradicional procesión marítima. El domingo será el día en el que se entreguen las insignias de Ouro e Brilantes a personas que se distinguieron en la defensa de los intereses de Vilanova.