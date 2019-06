La exposición de Gogue y Davila se despide mañana de Vilagarcía

Quienes todavía no hayan tenido la oportunidad de disfrutar de un buen momento leyendo las tiras cómicas de Gogue y Davila que componen la exposición "Ilustrando as historias do noso día a día" tienen que darse prisa, dado que la muestra abandona mañana Vilagarcía, rumbo a su próximo destino.

La muestra se encuentra en la céntrica calle Alcalde Rey Daviña, y se compone de 13 cubos, en los que se intercalan las tiras cómicas de Gogue y Davila, dos de los ilustradores más destacados del momento en Galicia. La exposición está organizada por FARO DE VIGO, y se completa con la edición de dos libros, uno por cada ilustrador, en los que se recopilan algunas de sus viñetas más hilarantes. Los ejemplares pueden adquirirse en kioscos y librerías, al precio de 6,95 euros cada uno. "Ilustrando as historias do noso día a día" es una ventana a lo mejor del humor gráfico gallego. El público destaca no solo la calidad de las ilustraciones y el sutil humor de ambos creadores, sino también sus guiños a la actualidad y su carga crítica.