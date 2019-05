El TSXG da un nuevo impulso a la DOP Mexillón de Galicia

La Justicia emite un nuevo pronunciamiento favorable a los intereses de la Denominación de Origen Protegida (DOP) Mexillón de Galicia y avala la tesis de su Consello Regulador en defensa de una marca de calidad con la que diferenciar al molusco producido en las bateas de la comunidad.

Este órgano emitió esta misma mañana un comunicado en el que explica que el Tribunal Superior de Xusticia de Galicia (TSXG) ha desestimado el recurso interpuesto por la patronal de la conserva, Anfaco, contra la instrucción conjunta emitida en mayo de 2018 por las consellerías de Mar, Medio Rural y Economía e Industria que instaba a los operadores del sector del mejillón, es decir, a la industria transformadora, a retirar de las etiquetas de sus productos cualquier alusión a Galicia o que pueda evocar a Mexillón de Galicia cuando el ingrediente empleado no esté amparado por la DOP.

Dicho de otro modo, que si no se utiliza molusco con el sello de calidad de la DOP no pueden introducirse en las etiquetas de las latas de conserva nombres o menciones que hagan creer lo contrario y generen confusión entre los consumidores.

Esto es tanto como decir que la utilización de las expresiones "De las rías gallegas" o "envasado en Galicia" para las latas de mejillón en conserva comercializadas por empresas ajenas a la DOP supone una infracción de la normativa de protección de la propia marca.

La alternativa es integrarse en la marca

Señalan en el Consello Regulador, bajo presidencia de Francisco Alcalde, que "la alternativa que se ofrecía a quienes no quisiesen cambiar esas identificaciones era la de utilizar mejillón certificado por la DOP, y además se establecía el plazo de un año para que las empresas regularizasen la situación de las etiquetas, conforme a la citada instrucción".

Lo que hizo Anfaco, representada por Juan Vieites Baptista de Sousa, fue presentar el 24 de octubre de 2018 un recurso ante Consumo en el que solicitaba la revocación de aquella instrucción, así como la suspensión de los requerimientos realizados a las empresas para que adaptasen sus etiquetas a la normativa o que, alternativamente, utilizasen producto amparado por la DOP.

Dado que aquel recurso fue rechazado por Consumo, Anfaco decidió acudir al TSXG, que lo que ha hecho ha sido denegar la petición de suspensión de la instrucción formulada por la patronal conservera.

Destacan en la DOP Mexillón de Galicia que el auto del TSXG "explica que el plazo de un año dado por la Xunta para modificar el etiquetado fue suficiente para evitar un perjuicio a las empresas", en contra de lo alegado por Anfaco.



Y además el alto tribunal "considera que suspender la instrucción podría causar perjuicios a los consumidores, ya que podrían resentirse las garantías que aseguran que la etiqueta de un producto se corresponde con las características del mismo".

Esto significa que "el interés general inherente a la protección que garantizan las DOPs prevalece sobre el interés de las empresas para mantener la situación actual en el etiquetado".

Tras esta resolución judicial a favor de sus intereses y planteamientos, en la DOP confían en que a partir de ahora, y ya desde el preciso momento en que comience la campaña de industria, "el mejillón transformado que salga al mercado lo haga etiquetado de forma correcta".

La postura de la Xunta

Al desmenuzar el contenido de la resolución dictada por el TSXG, el Consello Regulador destaca igualmente que "la Xunta de Galicia presentó un escrito ante el TSXG en el que se oponía a la suspensión solicitada por Anfaco manejando argumentos tan contundentes como el que dice que la patronal conservera 'ha demostrado de manera constante su oposición a la DOP Mexillón de Galicia y a la extensión o ampliación de su ámbito de aplicación, por lo que no parece coherente que quien se opone al incremento del porcentaje de producto certificado por la DOP alegue ahora que ese porcentaje es insuficiente para atender la demanda de los operadores interesados".

Frente a esto, la Xunta sostiene que "si todos los operadores (conseveras y cocederos) interesados se incorporasen al Consello Regulador desaparecería el problema que Anfaco alega" en cuanto a una supuesta incapacidad de los bateeiros para producir suficiente mejillón protegido.

Y por si no fuera suficiente el Gobierno de Galicia esgrime que "las consecuencias de la decisión 'voluntaria y libre' de las empresas de no incorporarse a la DOP no puede impedir la aplicación de la interpretación de una sentencia anterior de la Audiencia de Pontevedra" en la que también se protegía esta marca de calidad.

Para finalizar, en Mexillón de Galicia sostienen que "estas resoluciones judiciales ponen en evidencia las tesis defendidas por Juan Vieites", por lo que se hace un llamamiento a las empresas que aún no están inscritas en el Consello Regulador a unirse al proyecto de la DOP "y contribuir así a configurar un sector más fuerte, sólido y próspero".