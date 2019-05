araceli oubiña cacabelos "El cáncer metastásico no se cura, lo que se intenta es prolongar la calidad de vida"

Vilagarcía brinda el 2 de junio la posibilidad de convertirse en capital solidaria en favor de la investigación contra el cáncer de mama metastásico. Araceli Oubiña Cacabelos es la cara visible de una organización que está haciendo un ímprobo esfuerzo para que sea el mayor número de gente la que se inscriba y participe, tanto en formato andaina como paseo en bicicleta, de una iniciativa que pone a prueba la calidad humana individual.

-¿Cómo está desarrollándose su campaña de captación ante el evento del próximo 2 de junio?

-Se están abriendo muchas puertas a base de insistir. La aceptación está muy bien. Estamos encontrando muchas ayudas a través de internet. Teniendo en cuenta el poco tiempo que tenemos para llegar a un mayor número de gente, es para estar contentos de la aceptación. Por cierto, mañana, día de Santa Rita, vamos a tener un grupo de voluntarias en la esquina de Castelao para recoger más inscripciones. Estarán seguro a partir de las 10.30 y hasta las 14.00 horas.

-¿Es mucha la gente que le está ayudando?

-Estoy contenta con la ayuda que estamos recibiendo. Por internet se está moviendo bastante todo. Hay muchas personas que están mandando vídeos para ayudarnos con la promoción y encuentro buena receptividad allá donde me puedo expresar.

-Nadie mejor que usted para animar a la gente a hacer deporte ese 2 de junio por una enorme causa solidaria.

-En la andaina ya tenemos a cerca de 200 inscritos y para la bicicleta somos sobre 20. Son 7 kilómetros la caminata por Xiabre. Saldremos desde la escuela unitaria de Castrogudín hasta Fontefría sobre las nueve y media de la mañana. Allí nos juntaremos todos para disfrutar de un pequeño avituallamiento. En bici serán de 20 a 25 kilómetros aproximadamente. Quería destacar el apoyo de Castrobikes porque son ellos los que me animaron y trazaron las dos rutas. Partiremos desde su sede y ya está todo bastante organizado. El Concello también me ayuda y para el avituallamiento hemos conseguido algo de agua, refrescos, fruta y quien nos va a ceder todo eso es Gadis, Eroski, Frutas Raybal y Nestlé.

-¿Cómo surgió la posibilidad de iniciar esta aventura?

-Gracias a Miguel Casal, el presidente de Castrobikes. Paseamos el perro por el mismo lugar y hablamos de esta posibilidad. Con el proyecto de investigación Cronos Hope y a raíz de la muerte de Chiara Giorgetti me decidí a colaborar con la Asociación de Cáncer de Mama Metastásico. Propuse una ruta de bicicleta y andaina. Se ofreció Miguel para aportar la colaboración del club y me guiaron en el tema.

-Está hablando de un tipo de cáncer en el que la solución médica aún parece más compleja.

-El cáncer metastásico no se cura. Lo que se intenta con las terapias es prolongar la calidad de vida. Cronificar la enfermedad. Hay técnicas de inmunoterapia, se tratan de dianas terapéuticas. Hay muchísimo terreno por andar. Avanza, pero los avances empezaron ahora hace 8 o 10 años. No nos podemos detener. Porque tenemos que aguantar las que estamos en esto peleando.

-Lo que está claro es que a usted por activismo y compromiso no le gana nadie. Usted ya ha ascendido ocho miles y participado en eventos de todo tipo para exponer la necesidad de invertir todo lo que sea necesario en este tipo de problema.

-No me queda otra. Es la forma de mantener también la cabeza ocupada. Por energía no me gana nadie a la hora de utilizar el deporte como reclamo, pero también es verdad que el cuerpo te va cambiando por la medicación y te vas adaptando a lo que vas pudiendo hacer. Se intenta estar siempre bien, pero es el cuerpo el que va marcando los tiempos. Ayer mismo falleció una persona que vi hace un mes y medio en Oviedo. En este estadio es imprevisible todo.

-Los que vayan el 2 de junio a la marcha, además de colaborar con una buena causa, podrán disfrutar de?

-Espero que todos lleguen a las nueve de la mañana para el reparto de dorsales. Serviocio también va a colaborar haciendo dinámicas de calentamiento y de estiramiento con sus técnicos. Además lo harán de una manera amena y divertida en lo que queremos sea un día de fiesta. Van a disfrutar de una fiesta, un paseo agradable y que se cuenten experiencias.

-¿Y para inscribirse?

-Hasta el 29 de este mes por el tema de seguro. Tenemos el mail marchacmmvilagarcia@gmail.com y los puntos de recogida de inscripciones como Madia Leva, Moto Bazar, Bar Campos, +Sport y la Librería Nobel de Vilanova. También se pueden inscribir en el teléfono 667 64 76 61.

-Por si fuera poco habrá regalos para todos.

-Sí, gracias a MoBu Deportes los primeros 500 inscritos tendrán una braga de cuello. Además habrá chapas para cada inscripción y se sortearán objetos de todo tipo como gafas virtuales, pulsómetros, chapas del móvil, campamento de verano y libros.