Los biólogos se movilizan ante la aparición de un rorcual aliblanco dentro del puerto de A Illa

Esta mañana se desplegó un espectacular dispositivo de búsqueda a causa de la presencia de un rorcual aliblanco en A Illa de Arousa. Es un ejemplar de apenas tres metros de longitud, por lo que se calcula que puede tener entre seis meses y un año de vida. Se introdujo en aguas poco profundas, en el muelle de O Xufre, y corría el riesgo de quedar varado, de ahí el despliegue de medios.

Al lugar acudieron miembros de la Coordinadora para el Estudio de los Mamíferos Marinos (Cemma), al frente de la Red de Varamientos de Galicia. Como también del Instituto para el Estudio de los Delfines Mulares (BDRI), policía y Protección Civil, además de numerosos voluntarios y curiosos.

Filmado en vídeo

Este pequeño rorcual aliblanco, una especie también conocida como ballena de minke común o ballena enana (Balaenoptera acutorostrata), llegó a ser filmado en vídeo por un submarinista llamado Yago, de la empresa Subdramar, quien entregó ese material a la Cemma para un mejor estudio del animal, ya que desapareció del lugar.

El hecho de haber desaparecido es, a priori, una buena noticia, ya que indica que no quedó varado, al menos en esa zona. En cualquier caso se prolongan las labores de vigilancia en la zona y el conjunto de la ría de Arousa, por si el animal tuviera algún tipo de problema y pudiera varar en las próximas horas.

La versión de los expertos

Un recién nacido puede medir en torno a 2,5 metros, "por lo que si el animal superaba los tres metros, que es lo que puede calcularse viendo el vídeo, podría tener más de cinco meses, que es la edad a la que se emancipan, y por tanto tiene probabilidades de sobrevivir aunque se separara de su madre, ya que no se aprecia nada irregular en su forma de nadar", explica Bruno Díaz, director del BDRI.

Cree que "pudo haber entrado en el puerto detrás de alimento, y dado que estas especies no están acostumbradas a aguas tan poco profundas y con tantos obstáculos, les resulta más difícil orientarse para encontrar la vía de salida", añade.

En cualquier caso "al no tratarse de un recién nacido, y de hecho no presentaba marcas fetales, puede abandonar la ría sin problemas".

En términos similares se pronuncia Alfredo López, al frente de la Cemma. "Nos alertaron porque un rorcual aliblanco estaba nadando en círculos en una zona con apenas un metro de profundidad y nos desplazamos para ver qué sucedía", relata.

Cuando él y su equipo llegaron el animal ya no estaba allí, pero visionando el vídeo "podemos decir que no se observa anomalía alguna en cuanto a flotabilidad ni muestra una forma de nadar extraña o preocupante, por lo que creemos que pudo haberse adentrado en el puerto detrás de comida, como ya sucedió con otros ejemplares en Muros, hace un año, o Malpica, hace dos".

Confirma que es "un ejemplar juvenil de entre tres y cuatro metros, por lo que puede tener alrededor de un año de vida", de ahí que pueda valerse por sí mismo.

Esta ballena, que puede llegar a medir entre 7 y 10 metros, con un peso de entre 5 y 10 toneladas, se conoce como aliblanca por las manchas que presenta en las aletas pectorales.