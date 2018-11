Roberto Fariña: "Es un posicionamiento irresponsable; lo que hay que hacer es producir más y mejor"

La patronal de las depuradoras gallegas considera que lo que necesita el sector bateeiro es "producir más y mejor". Roberto Fariña, su presidente, se pronuncia así en relación con las reflexiones del Consello Regulador en el sentido de que existe una "importación masiva" de mejillón, lo cual "nos parecen un posicionamiento irresponsable".

En la Agade quieren dejar claro que sus depuradoras "movemos este año alrededor del 64% del mejillón que se cultiva en Galicia, y no sale de esta comunidad hacia otros mercados ni un solo kilo procedente de la importación". En consecuencia, resalta Fariña, "no puede hablarse de importaciones masivas, y hacerlo está fuera de lugar y da pie a confusión entre los consumidores, quienes pueden pensar que el producto que adquieren no es gallego".

En relación con el etiquetaje explica que "el mejillón que puede estar certificado con la marca DOP no es suficiente para abastecer el mercado", por eso insiste en que "lo que tenemos que hacer entre todos es potenciar el producto de calidad y producir más y mejor".

El presidente de la patronal depuradora dice estar convencido de que "todos queremos un sector fuerte, una DOP de verdad y un Consello Regulador que funcione y en el que todos los elementos implicados en este sector tengamos voz y voto para que todos podamos aportar y construir un futuro; lo que no se puede hacer es mantener un Consello en base a unas directrices o creencias que fomentan la división".

Sabe también que "hay muchas cosas" que los depuradores no pueden compartir. Y una de ellas hace referencia a los precios del producto. Siempre se dice que siguen siendo bajos, pero Fariña advierte de que "los regula el mercado", y apostilla que "de entre todos los sectores primarios el mejillonero no es que tiene las peores condiciones económicas". Abundando en esto reconoce que históricamente se registraron problemas o crisis entre productores y depuradores, "pero convivimos en el mercado y a pesar de todo hay sectores que están peor que el nuestro".

Termina diciendo que el Consello Regulador "debe ser consciente de que no representa a toda la producción, sino que tiene un reducido porcentaje de participación en el sector bateeiro".