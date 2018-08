La nueva wifi de Ribadumia estará operativa en septiembre

La nueva wifi pública de Barrantes estará operativa a principios de septiembre, según ha señalado esta mañana el alcalde de Ribadumia, David Castro.

En estos momentos, la empresa de Vilanova que ha tomado el testigo de los alumnos del Obradoiro Tecnolóxico de la Mancomunidade do Salnés está ejecutando la última fase del proyecto, que consiste en instalar radioenlaces entre la zona del monte Treviscoso, en Vilanova, y el campo de fútbol de A Bouza, ya en Barrantes, que es donde se encuentra el punto de partida de la señal principal.

El Concello de Ribadumia fue pionero en O Salnés en la instalación de wifi pública, pues su primera red es de 2007. No obstante, los repetidores de entonces estaban tan deteriorados en los últimos meses, que el Ayuntamiento decidió desplegar una red nueva, pues según la administración municipal, los técnicos indicaron que ya no era posible cambiar las antenas estropeadas.

Esta última fase de la obra tiene un coste de 20.000 euros, y supondrá el broche a una actuación que se inició en febrero, con la apertura de las zanjas para extender el cable de fibra óptica.

Posteriormente, los alumnos del Obradoiro de Emprego instalaron 12 antenas en diferentes puntos del casco urbano de Barrantes, con la finalidad de ofrecer un servicio de conexión continua y sin interferencias, incluso a personas que estén en movimiento.

Una vez terminados los trabajos de obra civil, la Mancomunidade do Salnés será la encargada de suministrar los megas necesarios para poner la red en funcionamiento, con un programa conjunto en el que, por ahora, participan los concellos de Vilanova, Ribadumia y Meis.

El presidente comarcal es el alcalde de Vilanova, Gonzalo Durán, que poco después de la apuesta iniciada en Ribadumia, cuando era alcaldesa Salomé Peña, inició un proyecto propio en Vilanova, aunque todavía más ambicioso que el anterior. Así, los vilanoveses disfrutan desde hace unos años de wifi pública y gratuita.