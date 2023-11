Unas 4.000 personas, según la Policía, de todas las edades han acudido este mediodía a la plaza de la Peregrina de Pontevedra para clamar contra la futura ley de amnistía que le dará la llave del Gobierno de España a Pedro Sánchez. La cita fue convocada por el PP a nivel nacional en todas las capitales de provincia, y en la pontevedresa ha estado presente el presidente de la Xunta de Galicia, Alfonso Rueda. El PPdeG ha cifrado en más de 30.000 los asistentes a las protestas en las cuatro capitales gallegas.

Galicia es un clamor por la igualdad de todos los españoles, con miles de personas manifestándose en A Coruña, Lugo, Ourense y Pontevedra.#EspañaNoSeRinde pic.twitter.com/PuxTb8rpmI — PP de Galicia (@ppdegalicia) 12 de noviembre de 2023

Con banderas de España, Galicia y la Unión Europea ondeando en cada hueco, miles de manifestantes han coreado diversos cánticos contra Pedro Sánchez, Carles Puigemont y la ley de amnistía que previsiblemente le dará los votos de Junts que el PSOE necesita para hacerse con el Gobierno tras las elecciones adelantadas del pasado mes de julio. "No es un presidente, es un delincuente"; "España unida jamás será vencida"; "Sánchez dimite, el pueblo no te admite", "Sánchez a prisión"; y "No somos fachas, somos españoles" fueron algunos de ellos.

El exciclista profesional Óscar Pereiro fue el encargado de leer el manifiesto. Lo hizo en gallego ante las protestas de un sector, que le gritó que debería pronunciarlo en castellano.

Además de Alfonso Rueda, asistieron diversas personalidades del Partido Popular como Ana Pastor, Pedro Puy, Jesús Vázquez Almuiña, Román Rodríguez, Pilar Rojo, Luis López, Julio García Comesaña, Nava Castro, Telmo Martín, Marta Fernández Tapias y Rafa Domínguez.

Protestas también ante la sede del PSOE

Otro grupo de manifestantes, unos 400, se han presentado en la sede local del PSOE para mostrar su rechazo, donde también profirieron insultos al unísono contra Pedro Sánchez. El tono de esta concentración fue a más y se han podido escuchar cánticos racistas y de apoyo al dictador Francisco Franco: "España es cristiana y no musulmana"; "Échale huevos, Felipe, échale huevos"; y "Viva Franco", entre otros.

Los actos están siendo vigilados por agentes de la Policía Nacional, a quienes los participantes le han pedido que se unan en sus proclamas.

Más de 30.000 asistentes

Según los populares gallegos, A Coruña y Pontevedra han sido las citas más multitudinarias, con más de 10.000 personas en los Jardines de Méndez Núñez y en la plaza de la Peregrina. Además, frente a la Subdelegación del Gobierno en Lugo se han concentrado más de 4.000 personas, al igual que en la explanada del Auditorio municipal de Ourense.

A la concentración de A Coruña han acudido la secretaria general del PPdeG, Paula Prado, y el vicesecretario de Organización del PP, Miguel Tellado, entre otros cargos del partido.