"Pontevedra es alegre y no oscura"

Sectores como las jugueterías realizan durante la Navidad más de la mitad de sus ventas anuales. Es uno de los datos que se recuerdan desde el comercio local para explicar que estas ambientaciones “son importantes, dan ambiente y animan a que la gente pasee por las calles”.

En 24 horas comerciantes y hosteleros se movilizaron. “Fue a partir del domingo a raíz de conocer la noticia de que se aplazaba el alumbrado hasta el día 16, en principio sin explicación, lo cual a los comerciantes y a la hostelería nos parece que afecta a las ventas de la época navideña”, explican las promotoras de la iniciativa #Ilumina Pontevedra.

Ésta busca expresar “nuestro malestar con el Ayuntamiento que nos afecta y no se ha tenido en cuenta nuestra opinión”, e invita a encender una luminaria a partir del día 5 de diciembre, anticipándose al encendido en la Boa Vila, adornando fachadas, escaparates, ventanas, balcones etc.

“Creemos que es una iniciativa bonita”, añaden, “ya que el Ayuntamiento no nos respalda, por lo menos hacerlo nosotros. Y demostrar que una ciudad unida, comerciantes, hostelería, y los mismos vecinos que quieran o puedan, se animen”.

“Vamos a llenar las ventanas y balconadas de luz”, señalan desde la organización de la campaña, que buscan “animar a toda la ciudadanía a encender Pontevedra como se merece y así celebrar como el resto de las ciudades el inicio de la Navidad”.

Insisten en que “Pontevedra es una ciudad alegre y no oscura, que vive la Navidad y su espíritu”.

La recogida de firmas arrancó el pasado domingo y sus impulsoras se reconocen “muy sorprendidas porque se ha movido rapidísimo y en 24 horas hemos tenido una respuesta brutal, de ciudadanos que nos apoyan"

En todo caso, son conscientes de que “con el precio de la luz no es fácil ni está al alcance de todos” sumarse a la campaña, “sobre todo para los comerciantes y la hostelería, que estamos pagando un precio mucho más alto de la subida de estos costes. Nos supone un esfuerzo a mayor, por eso no decimos que sea una gran decoración, sino que con que pongas una lucecita, una bombillita, algo que de el ambiente que el Concello no nos quiere dar, será algo que suma. Y todo suma”.

También invitan a los comerciantes y hosteleros a participar en la campaña de recogida de firmas en protesta por lo que consideran una decisión “arbitraria e insolidaria” del Gobierno local.

Las hojas de firmas se reparten en distintos establecimientos. La recogida arrancó el pasado domingo y sus impulsoras se reconocen "muy sorprendidas porque se ha movido rapidísimo y en 24 horas hemos tenido una respuesta brutal, de ciudadanos que nos apoyan, que les parece una buena idea o incluso que no lo sabían. Todo el mundo creía que era una broma, que se habían equivocado".

Por lo que respecta a las manifestaciones del alcalde, en las que aseguró que el retraso del alumbrado es “algo simbólico” y un mensaje de la administración que encabeza en un escenario de crisis energética y cambio climático, aseguran que reflejan a un regidor “insolidario y muy alejado de la realidad de la ciudad, ya que sin lugar a dudas supone un revulsivo para el consumo, como se está demostrando en otras ciudades”.

“Como mínimo, el alumbrado debería encenderse en el puente”, señala Mercedes Maseda desde la tienda de chocolates artesanales Late & Late, “entiendo que se busca el ahorro energético y bajar la facturación, pero está demostrado que la decoración invita mucho a que la gente se anime a comprar”. La comerciante recuerda que la Boa Vila “se presta mucho a pasear, y las luces no solo fomentan la venta sino también el ambiente navideño”.

Pide que se aproveche “el hecho de ser una ciudad peatonal. Pontevedra está pensada para pasear, vienes a comprar tranquilamente, no tienes que pensar en si hay un coche y eso debería utilizarse”.

El alumbrado debería funcionar, añade, “incluso antes del puente de diciembre, he escuchado que lo encenderán el 16, y no digo que tenga que hacerse con la antelación que lo hace Vigo, pero sí antes de mediados de diciembre porque prácticamente es ponerlo coincidiendo con el día de la lotería. Y creo que es una opinión compartida por todos los comerciantes”.

“El retraso del encendido nos parece mal, y dar la disculpa de que es por el ahorro energético es una tomadura de pelo”, explica Juan Manuel Martínez Fariña. “Cuando es para la Feira Franca y Carnavales aparece tiempo, dinero, disposición y todo. Qué casualidad, cuando es época navideña parece que la gente se hace los rácanos”.

Encender las luminarias a día 16 de diciembre es para este comerciante una burla. “En ese momento tenía que estar ya funcionando, porque la campaña navideña no empieza a 15 de diciembre, sino que arranca a partir del 20 de noviembre”.

Subraya que se trata de un efecto que ha comprobado en 36 años de experiencia en el comercio local. “Insisto, en realidad la campaña navideña empieza antes, pero lo verdaderamente fuerte es a partir del 20 de noviembre”. Explica que “a día 8 o 10 de diciembre está todo el pescado vendido, como se suele decir, si en ese momento la campaña no ha ido bien es que está fallando”.

Y es que, añade el comerciante, a partir de la primera semana de diciembre “la gente solo piensa en lotería y en cuatro cositas que le faltan todavía para la cena de Nochebuena y poco más. En ese momento prácticamente hasta todos los regalos están ya comprados, así que el alumbrado de Pontevedra no es que llegue tarde, es que llega muy, muy tarde”.

“Además de los perjuicios económicos, es que se ve una ciudad muy triste”, lamenta Olga Mañá desde la joyería de la calle Peregrina en la que trabaja. “En estos momentos veo la ciudad tristísima total, y es algo que también nos dicen los clientes, que está muy apagada”. Es una de las profesionales que apunta al efecto llamada de la ambientación de Vigo.

“No puedo decir si están bien o no porque nunca he ido a verla, pero por lo que comentan los clientes acuden a ver el alumbrado, consumen allí, mientras que aquí la gente se va”. En el segmento de la joyería la campaña de Navidad es decisiva.

Olga Mañá explica que supone “casi la mitad” de la facturación anual, “es clave”. Lamenta “que nuestra ciudad vaya a estar tan apagada, tan triste, que no tengamos una ambientación que anime las calles”. Es una de las profesionales ligadas al comercio y la hostelería de la Boa Vila que asegura que se sumará a la campaña de recogida de firmas en protesta por el retraso del encendido.

“Cualquier tipo de iluminación y cualquier cosa que ponga ambiente y un espíritu de algo por la ciudad es importante”, señala Marly Carballal, una de las comerciantes que destaca la importancia de que las calles “estén iluminadas, adornadas, cuando ves un ambiente distinto a lo que se sale de lo cotidiano, que lo que ves todos los días todos los años, te incita a salir”.

Recuerda que “llevamos una época que no ha sido solo el COVID o la pandemia sino la guerra de Ucrania. Todo eso ha calado mucho en el sentimiento de la gente y se ha visto que cuando hay un ambiente distinto en la ciudad, ya sean fiestas de La Peregrina, sean Feira Franca o Carnaval, la gente se anima a salir y pasear”.

“Ahora mismo en época de Navidad la gente tiene más ganas de salir, no solo a sentarte en una terraza sino a pasear con tus hijos”. “Ahora llega el puente”, subraya, “y ya que se ha aprovechado el tirón de la gastronomía en Pontevedra o del Camino de Santiago, hay que aprovechar la iluminación como otro tirón”.

Es una de las profesionales que impulsa la campaña Ilumina Pontevedra y la recogida de firmas. “Estamos yendo por los distintos locales y hemos dejado hojas de firmas en distintos puntos para que la gente que quiera, hosteleros y comerciantes”, puedan sumarse.