Los Bomberos de Pontevedra, la Guardia Civil de Tráfico y los servicios sanitarios han tenido que actuar en un accidente de tráfico ocurrido sobre las 17.30 horas en la AP-9, en las proximidades del nudo de Bomberos.

En el siniestro han estado implicados un coche que no necesita carné y un autobús, en el que viajaban al menos 22 niños que participaban en un campamento en Abegondo. Otro autobús acudió a recoger a los pasajeros.

Los escolares han resultado ilesos, según explicó el propio conductor del autobús al 112, pero el piloto del pequeño vehículo ha tenido que ser excarcelado por los Bomberos y fue evacuado a un centro hospitalario en ambulancia.

La colisión ha interrumpido la circulación en dirección norte, hacia Santiago, por lo que ha sido necesario señalizar con conos un pequeño paso a la derecha de los coches accidentados para mantener en lo posible la circulación.

Ha ocurrido a la altura del carril de entrada a la autopista desde el nudo de Bomberos, lo que ha ofrecido margen para habilitar ese paso provisional.

Los vehículos que no necesitan carné de conducir (sí el permiso de motos) no pueden circular por las autopistas, por lo que el chófer del autocar trató de avisar a su conductor de tal circunstancia, pero aparentemente no pudo evitar la colisión, según los datos que maneja el 112.