Rueda anuncia un plan para restaurar el Pazo de Lourizán vinculado al sector forestal y al turismo

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, anunció la puesta en marcha de un proyecto ambicioso para recuperar el Pazo de Lourizán. Avanzó que en 2023 se convocará un concurso de ideas en colaboración con Fundación RIA, ligada al arquitecto David Chipperfield, para diseñar su reforma. El objetivo es dar a este espacio una “orientación pública” y relacionada “con el mundo forestal”, una componente que recordó que siempre tuvo el pazo, para combinarla con un “uso turístico”.

Además, el Gobierno gallego colaborará con la restauración y destino museístico del convento de Santa Clara, una vez se definan los usos del edificio.

Por otra parte, el Hospital Provincial de Pontevedra seguirá asumiendo servicios sanitarios, al menos durante cinco años, que es el plazo en el que se prevé que se prolongará la reforma del viejo edificio de Montecelo, una vez concluya la construcción del nuevo hospital. Son algunos de los acuerdos logrados en la reunión celebrada ayer entre el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, y el alcalde de Pontevedra, Miguel Anxo Fernández Lores, en la que se repasaron los asuntos pendientes de la ciudad. En la reunión también participaron el concejal y vicepresidente de la Diputación, César Mosquera, y el delegado territorial de la Xunta en Pontevedra, Luis López.

Respecto a la restauración de Santa Clara –que será el séptimo edificio del Museo Provincial de Pontevedra–, “la Xunta no se puede quedar fuera de este proyecto. Participaremos, pero hay que saber el contenido concreto que tendrá”, apuntó el titular del Gobierno gallego.

El alcalde destacó el compromiso de la Xunta con este recinto histórico, indicando que “entiende la importancia para la ciudad de este edificio” y que ofrecerá su apoyo para la rehabilitación del convento como nuevo espacio para el Museo de Pontevedra. “Santa Clara tiene que contar con la colaboración de la Xunta, tal y como de manera histórica se hizo con el Edificio Castelao. Hay ese compromiso, una vez se sepa que se puede avanzar, una vez que avance el proyecto; pero hoy la Xunta confirmó su intención y compromiso de colaborar con su recuperación y puesta en valor”, dijo el alcalde.

Rueda ensalzó, por otra parte, el hospital Gran Montecelo como “joya de la corona” y garantizó el compromiso de que la obra quede finalizada “a finales de 2023 o principios de 2024”, para atender las necesidades asistencias de los próximos cincuenta años de una población de 26 ayuntamientos y más de 300.000 habitantes y que contará con 120 camas, 53 consultas y 3 quirófanos más. “Supondrá, en definitiva, un antes y un después en la sanidad pública de Pontevedra”, aseveró el presidente.

También en el ámbito sanitario, Rueda puso en valor la renovación o incorporación de nuevo equipamiento, que se sumará al ya adquiridos a lo largo de este año y del pasado, con una inversión de cuatro millones de euros.

El alcalde valoró en este punto que “durante cierto tiempo parece que el Hospital Provincial seguirá teniendo uso, incluso durante cinco años según la información que nos trasladaron hoy. En ese sentido, nosotros creemos que este espacio debe mantener en el tiempo algún tipo de uso socio-sanitario y esperamos que así continúe. Esperaremos a que se vaya avanzando y a ver cómo se toman las decisiones”, señaló Lores.

En cuanto a las infraestructuras de titularidad autonómica en el municipio, el presidente de la Xunta anunció la inversión de 8 millones de euros en la reforma de la carretera vieja de Marín, que se vienen a sumar a 1,5 millones de euros que ya se están invirtiendo en la actual mejora de un tramo, así como la intención de ceder al Concello de Pontevedra la titularidad del tramo municipal a través de un convenio.

Rueda señaló el compromiso de la Xunta a la hora de consultar y permitir que la PO-546 (la carretera vieja de Marín) pase a tener titularidad municipal en algún momento. “Sería interesante, en ese sentido, llegar a un acuerdo del proyecto que se realizará en toda la carretera antes de ocuparnos de su mantenimiento, llegado el día. Es un paso adelante importante, por supuesto. La idea que queda clara es que cuando técnicos y políticos nos ponemos de acuerdo los proyectos salen mejor”, apuntó Lores.

En este mismo ámbito, en el traspaso de competencias, también confirmaron que la Xunta no tiene inconveniente en que la conocida como antigua carretera de Bora pase a competencia municipal, con el fin de actuar en el colegio de Pío-Bora.

También fue transmitida por parte del alcalde la necesidad de actuar en la carretera de Campo Lameiro a su paso por Lérez y en el núcleo de centralidad de Marcón.

Ambos responsables públicos agradecieron el “tono constructivo” de la reunión y solo disintieron abiertamente en asuntos como la variante de Alba, que por el momento no entra en los planes de la Xunta, la demora en el dragado del Lérez, o la ausencia de la Televisión de Galicia en esta capital. Respecto a lo primero, Rueda admitió que “no tenemos consignación presupuestaria ni intención de ejecutarla, al menos este año”. El Gobierno gallego quiere un “trazado de consenso” que por ahora no se ha logrado.

En cuanto a la TVG –que no tiene delegación en Pontevedra– el presidente de la Xunta recordó que es “una decisión de la CRTVG”, tras opinar que “el dimensionamiento actual de la red es suficiente”.

Xunta y Concello mantienen también una colaboración en el saneamiento del río de Os Gafos (pendiente del saneamiento general de la ría, con una inversión total de 80 millones de euros). La Administración autonómica también colaborará con el Concello de Pontevedra en la recuperación del espacio natural de la Xunqueira da Gándara, si bien “necesitamos alternativas para el traslado” de las instalaciones que la Xunta mantiene en esta marisma, apuntó el presidente.

Por último, Rueda anunció que la estación de autobuses estará rematada este noviembre.

Desacuerdo en la variante de Alba y dragado del río

Entre los asuntos en los que discordaron Xunta y Concello destaca la reforma de la variante de Alba, para la que el máximo responsable del Gobierno gallego admitió que no está prevista la obra por el momento, dado que no hay acuerdo en el trazado; así como en el dragado del río, sobre el que el Ministerio de Transición Ecológica ha exigido nuevos informes a la Xunta respecto al vertido de los lodos. Rueda recordó que la última propuesta de la Xunta era realizar este vertido en las inmediaciones de la isla de Sálvora, pero el Gobierno central exige nuevos estudios que vuelven a retrasar el plan. “Como pontevedrés nada me gustaría más que este dragado estuviese hecho, pero el problema no es la obra en sí, ni su coste, sino dónde verter toneladas de lodo que se van a retirar del Lérez”, explicó el presidente de la Xunta. Para el Concello este dragado es una necesidad urgente. El otro asunto en el que discreparon Rueda y Lores es en la ausencia de la Televisión de Galicia en la actualidad de Pontevedra.

El instituto Valle Inclán recibe en 2023 obras por 4,7 millones

Rueda también abordó con el alcalde de Pontevedra la inversión de 4,7 millones de euros destinada a la reforma del instituto Valle Inclán, “la más importante que acometerá la Consellería de Educación en 2023”. Anunció, al respecto, que el proyecto se licitará en pocas semanas con el objeto de que las obras comiencen en el primer trimestre del año que viene.

El presidente de la Xunta hizo un repaso de actuaciones e inversiones “fundamentales” del Gobierno gallego “para configurar una Pontevedra con mejores servicios, más verde y con más oportunidades”, dijo.

Así, trasladó a Fernández Lores la intención de la Xunta de apoyar el proyecto de destape del río de Os Gafos, destinado la mejora urbanística y medioambientalmente del centro de Pontevedra. En ese sentido, pidió conocer más al detalle el proyecto para poder concretar el apoyo.

Punto de Encuentro Familiar

Tras la reunión, Rueda también anunció que se va a trasladar el Punto de Encuentro Familiar de su actual localización, en la avenida de Vigo, a un local adscrito a la Consellería de Política Social en la calle Cruz Vermella.

El presidente de la Xunta destacó que se trata de un servicio muy necesario para muchas familias y concretó que la Xunta invertirá casi 400.000 euros en esta actuación.

“La anterior legislatura fue de inversiones históricas y seguiremos en ese camino”

“La anterior legislatura fue de inversiones históricas y queremos seguir en ese camino”, afirmó el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, al exponer los proyectos inmediatos del Gobierno gallego para la ciudad. Rueda valoró el “tono constructivo” y “la intención de llegar a acuerdos” en el encuentro que mantuvo con el alcalde de Pontevedra, al que agradeció, entre otras cuestiones, las facilidades puestas para llevar a cabo proyectos como la residencia de mayores que financiará la Fundación Amancio Ortega en la ciudad. El presidente gallego valoró todas las colaboraciones con el Concello de Pontevedra, como la estación intermodal o el Gran Montecelo, entre otras obras “en esta que sigue siendo mi ciudad”. Rueda fue franco al admitir que hay proyectos que demanda el Concello que no están en la agenda de la Xunta actualmente, como la nueva variante de Alba, y también admitió sobre el dragado del río que “como pontevedrés nada me gustaría más que estuviese hecho” pero se han presentado nuevas trabas administrativas.

“La variante es una responsabilidad suya y algún día tendrán que hacerla”

El alcalde, Miguel Fernández Lores, comentó sobre el encuentro que fue una reunión “sin prisa, donde dio tiempo a tratar todos los temas que tienen interés para el Concello y para la Xunta” e indicó que hubo “un respeto por los posicionamientos de cada uno”. “Es obvio que no estamos de acuerdo en todo y hay algunas cosas que me preocupan (a la hora de no poder tener la misma visión)”, apuntó. En este aspecto, Fernández Lores lamentó que el asunto definido como “tema estrella” por parte del Concello, la variante de Alba en primer plano, no tenga un hueco dentro de los planes de la Xunta para Pontevedra. “No compartimos este posicionamiento, y creemos que es una responsabilidad suya y que algún día la tendrán que hacer, pues es una necesidad imperiosa para las infraestructuras de Pontevedra al finalizar esa circunvalación de Pontevedra interior, conectando todas las parroquias”, explicó el alcalde. En todo caso valoró la buena disposición del presidente de la Xunta a avanzar en otras cuestiones.