Ana Pastor sobre los PGE: “Lo poco que había para la ciudad no son capaces de ejecutarlo”

Los diputados y senadores del PP de Pontevedra calificaron de “cutres” los presupuestos generales del Estado (PGE) para la provincia, que suponen “un abandono y engaño, y afectan negativamente a su competitividad, movilidad y crecimiento”. Encabezados por Ana Pastor, los diputados del PP por Pontevedra señalaron que a pesar de ser el año de más recaudación de la historia de España y con mayor gasto público, “las inversiones para Galicia y para la provincia quedan congelados, y no apuestan por ninguna nueva inversión. Son un corta y pega del ejercicio pasado de proyectos que no se ejecutaron”.

Respecto a la ciudad, Ana Pastor lamentó que “lo poco que había en los presupuestos para Pontevedra no son capaces de ejecutarlo”.

Acompañaron a Ana Pastor, Javier Bas, Juan Constenla y Diego Gago (diputados), así como la senadora Pilar Rojo. Pastor lamentó que “ante la vergüenza absoluta de los presupuestos sin ejecutar del año 2022 –y puso como ejemplo el nudo de Bomberos o la circunvalación de Pontevedra–, intentan atribuirse el gran Montecelo para enmascarar los cutre presupuestos para Pontevedra”. Recordó que este es un proyecto de la Xunta de Galicia, “que planifica, ejecuta y paga la Xunta con sus diferentes fuentes de financiación”.

“¿Dónde se gastaron el dinero que iba para proyectos en Pontevedra y que no se ejecutaron?”

La senadora Pilar Rojo añadió que “no apuestan ni por la provincia ni por la ciudad. Cada año reescriben los mismos proyectos. Pero de qué vale escribir sobre el papel proyectos si al final no se ejecutan”. Y por eso preguntó, “¿dónde se gastaron el dinero que iba para proyectos en Pontevedra y que no se ejecutaron?”.

Respecto a la ciudad, hizo un repaso por el Nudo de los Bomberos, “que vuelve a aparecer porque no hicieron nada y además bajan la partida. Volvemos a hablar de la Circunvalación de Pontevedra, donde no hay nada nuevo. Y fueron incapaces de ejecutar la fachada del Archivo histórico de Pontevedra”. También echa en falta una partida para la UPR de la Policía, “para la que destinan cero euros”.

Enfado en el BNG y confianza en el PSOE

“No puedo disimular mi enfado, mi cabreo”, dijo el edil del BNG César Mosquera. “Tanto por las partidas que mete como por las que no mete, como el paseo a Marín”, apuntó. Mosquera hizo hincapié en proyectos como el nudo de bomberos, una obra que fue aprobada de manera definitiva en 2015 y que nunca llegó a ser ejecutada. “Es más, ya caducó la evaluación ambiental”, ya que pasaron más de cinco años, explicó. “Lo siento, otras veces he defendido y tolerado presupuestos de la Xunta o del Estado, parecían razonables, pero en este caso… Son muchos años sin ver la ejecución de determinadas obras totalmente necesarias. ¿La circunvalación? Somos la única ciudad del Estado que no tiene. Podemos entender todo, podemos entender que vaya despacio, que haya dificultades, pero… creo que merecemos algo más de respeto”, añadió el nacionalista.

El portavoz municipal del PSOE y teniente de alcalde, Tino Fernández, expresó con confianza en el Gobierno central: “Evidentemente siempre nos gustaría que fuesen mayores las inversiones para Pontevedra y que fuesen más deprisa, pero yo creo que el compromiso del Estado con Pontevedra es firme, estable, y esperemos que a lo largo de 2023 podamos ver como alguna de esas obras van avanzando”, dijo el socialista.