Detenido el hombre que conducía sin carné el coche que cayó al río en Cotobade, donde murió su acompañante

Una mujer de 28 años y vecina de Madrid murió ayer cuando el coche en el que viajaba se salió de la vía y acabó cayendo al río Almofrei, cerca de Ponte Loureiro, en Cerdedo-Cotobade.

El siniestro se produjo sobre las tres de la tarde. Por motivos que se desconocen el vehículo en el que viajaba esta mujer y que conducía otro joven de 24 años se salió de la vía PO-235 en el entorno del viaducto conocido como Ponte Loureiro y cayó desde una altura de unos 9 metros al río.

El conductor, herido leve, logró salir del vehículo por su propio pie. Según indicó a los vecinos que acudieron al lugar del siniestro, intentó rescatar a su acompañante pero no fue posible. En ese momento, salió a la búsqueda de ayuda, al no pasar ningún vehículo ni poder alertar por el móvil. Por fin, casi tras andar algún kilómetro, pudo solicitar auxilio. La llamada de alerta entró a las 15.10 horas en el 112 Galicia, que movilizó al 061, a la Guardia Civil, a Protección Civil de Cerdedo-Cotobade, a los bomberos de Ribadumia y a los de Pontevedra.

El coche se precipitó desde un puente al río desde unos nueve metros de altura

Los primeros en llegar al lugar del siniestro, no obstante, fueron varios vecinos que no dudaron en lanzarse al agua para intentar rescatar a la mujer, sin lograrlo. Lo mismo pasó cuando llegaron al lugar los primeros miembros de Protección Civil de Cerdedo-Cotobade y, poco antes que ellos, una patrulla de la Guardia Civil cuyos agentes también se zambulleron para tratar de salvar a la mujer. No obstante, ni tan siquiera fueron capaz de averiguar si estaba en el interior debido a la profundidad. De hecho, en el asiento delantero no se observaba a ninguna persona.

Con los equipos de emergencia llegando a cuentagotas, se logró dar la vuelta al vehículo y una vez que esto ocurrió comprobaron que el cuerpo sin vida de la mujer estaba en los asientos traseros del vehículo.

Los efectivos del 061 y los bomberos trataron de reanimar a esta persona durante varios minutos pero el tiempo que había pasado debajo del agua era ya demasiado y nada se pudo hacer por salvarle la vida.

Paralelamente, la Guardia Civil de Tráfico también comenzó a realizar las primeras pesquisas en torno al siniestro.

Fue el propio joven quien habría manifestado que era él quien conducía el coche, según testigos en la zona. También la Guardia Civil confirmó que él era el conductor. Fuentes de la Guardia Civil confirmaron ayer tarde que, como consecuencia de esta circunstancia, este hombre, residente en Madrid pero vecino de la cercana parroquia de Valongo, fue detenido. Está investigado como presunto autor de un delito de homicidio imprudente y otro contra la seguridad vial por conducir a pesar de no tener el permiso.

Vacaciones en Valongo

Tanto el conductor como la fallecida estaban pasando un tiempo de vacaciones en Valongo, de donde es originario el varón, aunque ambos residen en Madrid. De hecho, al lugar del accidente llegaron varios familiares del joven que se encontraron con el trágico suceso.

El 112 también movilizó a los servicios de mantenimiento de carreteras, dado que debido al accidente se vieron dañadas varias piedras del puente que cruza el río en ese punto.