La presidenta de la Diputación de Pontevedra, Carmela Silva, ha afirmado este viernes que "la Xunta de Galicia miente" al atribuirse como suyas ayudas procedentes del Gobierno central.

"Es terrible que el presidente de la Xunta mienta" ha dicho en alusión al titular del Ejecutivo gallego, Alfonso Rueda, al que le reprocha "deslealtad institucional" y que trate de "engañar a la ciudadanía" con anuncios en los que publicita, por ejemplo, que la administración autonómica va a financiar dos proyectos de turismo, uno en la ciudad de Pontevedra y otro en O Condado-Paradanta, cuando "no es cierto, no ponen ni un euro".

Según ha explicado la presidenta provincial, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia del Gobierno de España se ha transferido un dinero a la Xunta que será la que firme los convenios de colaboración con las administraciones adjudicatarias para impulsar estos planes de sostenibilidad turística, "así que no financian nada". Además de los ya citados de Pontevedra y O Condado Paradanta, también hay fondos estatales para Sanxenxo, Ribeira, Marín, A Coruña, Baiona, entre otros municipios.

Carmela Silva también ha criticado que la Xunta de Galicia llegó a informar de la "reserva" para este año de un presupuesto global de 2,5 millones de euros destinados al colectivo joven para ayudar en la compra de la primera vivienda, aunque se trata de una iniciativa del Gobierno central a través del Plan Estatal de Vivienda 2022-2025, mientras que la administración autonómica pone "cero euros". Y ha añadido el "descaro" de anunciar el "50% de descuento en autobuses de la Xunta" cuando, tal y como ha recordado Carmela Silva, "el 30% de este descuento es del Gobierno del Estado".

"Me parece intolerable", ha afirmado la mandataria socialista en relación a este "escándalo", que también relaciona con la gestión "ineficaz e ineficiente" que hace la Xunta de estos fondos en los que prioriza los convenios con concellos gobernados por el Partido Popular frente al resto. "No quieren que lleguen los fondos Next Generation a la gente, es terrible", ha añadido.

Estas declaraciones de Silva se producen al exponer los datos de ocupación turística en la provincia en septiembre.

Según los datos del Patronato Rías Baixas, el turismo refuerza su dinamismo en la costa y en el interior. Tras unos meses "históricos" de julio y agosto en cuanto a visitas, la provincia volvió a mostrar músculo en septiembre con una ocupación media del 61,8%, 9,3 puntos más que en el mismo periodo de 2021. “Los datos son magníficos en todas las comarcas, en algunos casos espectaculares. Es uno de los mejores septiembres de los últimos años y ya estamos en los parámetros prepandemia”, subrayó Carmela Silva, al hacer balance.

Por comarcas, la ocupación de este mes es la siguente: Vigo 71,5%; Caldas 70,2; Pontevedra 63,5; Baixo Miño 63,1; Condado-Paradanta 62,1; O Salnés 57,7; Deza - Tabeirós 51,5; y O Morrazo 49,3.