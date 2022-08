El nuevo comisario provincial apela a la “rigurosidad” en el caso de los pinchazos

La presidenta de la Diputación, Carmela Silva, recibió esta mañana en el Pazo Provincial al nuevo comisario provincial de Pontevedra, Juan José Díaz Jiménez, en el marco de la estrecha colaboración que mantienen ambas instituciones y que ambos refrendaron hoy.

En el encuentro, tanto la presidenta como el comisario coincidieron en la valoración de Pontevedra como una provincia segura, al tiempo que hicieron un llamamiento a la “rigurosidad” tras los últimos bulos surgidos en las redes sociales sobre sumisión química por pinchazos a mujeres, en referencia a lo acontecido el pasado miércoles en la fiesta del Albariño en Cambados.

En este sentido, Carmela Silva incidió en que es necesario este llamamiento a la ciudadanía “para que no nos dejemos llevar por esas falsas noticias y bulos que aparecen en redes y a veces solo buscan el protagonismo de quien los genera, y que provoca un alarmismo que daña a la libertad de las mujeres”.

“Quiero decir a la sociedad –señaló- que no creemos alarmismos, que no creamos en los bulos que están apareciendo en las redes y que tenemos instrumentos y protocolos para hacer frente a cuestiones que puedan suceder, pero que en la provincia no están sucediendo”, afirmó la presidenta de la Diputación, que aseguró que la Policía y las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad “están muy atentos y trabajando coordinadamente para tener toda la información y poder actuar”.