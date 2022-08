Un agosto para disfrutar de las letras en Sanxenxo

Jesús Cintora, Manuel Jabois, Francisco Naria, Manuel Loureiro, Viruca Yebra, Ledicia Costas y Fran Balado serán este mes de agosto los protagonistas del “Verán Literario”, que vuelve a Sanxenxo de mano de la Librería Nós.

El programa arrancará mañana con la presentación de “No quieren que lo sepas”, una obra en la que Jesús Cintora “se adentra en todo aquello que los poderosos quieren silenciar”, explica la organización del ciclo, “el periodista muestra al lector una oscura trastienda en la que no faltan puertas giratorias, eléctricas, banca, industria de las armas, mafias policiales, la pandemia de coronavirus, nuestra Sanidad o el control de los medios de comunicación”.

La presentación, en la que el autor estará acompañado del politólogo Antón Losada, que ha colaborado con Cintora en distintos programas de televisión, dará comienzo a las 20.30 horas en el Hotel Justo, que con la Librería Nós será la sede del ciclo.

Éste continuará el próximo día 4, también a las 20.30 horas, si bien en este caso en la Librería Nós, con un encuentro dedicado a “Hay más cuernos en un buenas noches”, obra en la que Manuel Jabois, recuerda la organización, “reúne sus textos breves más destacados desde la publicación de Irse a Madrid. Un tiempo en el que Manu ha pasado, con la tranquilidad con la que se desenvuelve un gato, a convertirse en uno de los escritores más leídos en español”.

“Autor pop como pocos”, añaden, Jabois “es capaz de invertir la perspectiva sobre la minucia más trascendental, de someter en su columna una noticia hasta sacarle luz, de encogerte el corazón cuando habla de sus amigos o matarte de risa con la anécdota más inquietante”.

El “Verán Literario” de Sanxenxo propondrá a continuación una conversación con Francisco Naria, ganador del primer Premio Edhasa Narrativas Históricas. En su nueva obra, “Balvanera”, novela, indica la organización, como “al otro lado del océano, en aquella Nueva España de un imperio donde no se pone el sol, en un Yucatán donde la lluvia tropical borraba las misericordias, las bodegas de la Balvanera se estaban llenando con la mercancía más valiosa de su tiempo: el palo de tinte”. Mientras, añaden, la muerte “buscaba cobrarse sus deudas”.

La presentación de “Balvanera” se celebrará el próximo día 9 a partir de las 20.30 horas en la Librería Nós.

Tomará el relevo Manuel Loureiro el día 16, cuando el escritor mantendrá una conversación con sus lectores en la Librería Nós a partir de las 20 horas sobre su más reciente obra, “La ladrona de huesos”, un “apasionante thriller de robos imposibles, reliquias y misterios en el Camino de Santiago”, avanza la organización del “Verán Literario”. En esta nueva novela, añaden, relata la historia de Laura, que pierde por completo la memoria en un atentado. “Solo el cariño de Carlos, el hombre del que se ha enamorado, le ayuda a percibir destellos de su misterioso pasado… Durante una cena romántica, él desaparece de forma inexplicable y sin dejar rastro. Una llamada a la joven le anuncia que, si quiere volver a ver con vida a su pareja, tendrá que aceptar un peligroso reto de insospechadas consecuencias: robar las reliquias del Apóstol en la catedral”.

Los aficionados a la lectura tendrán una nueva cita el 18 de agosto en la Librería Nós, también a las 20 horas, en este caso con Viruca Yebra, que presentará “La última condesa nazi”, una obra que novela la historia real de Clotilde von Havel, aristócrata alemana casada con un comandante de la Wehrmacht, fallecido al final de la II Guerra Mundial que ha de huir de las tropas rusas, condenada a la pobreza, el exilio y el alejamiento de sus hijos. “La miseria convierte a la protagonista en una superviviente”, indican los responsables del “Verán Literario” decidida a “luchar por su vida, esclarecer el pasado y aprovechar los golpes de suerte”, en un trabajo que sigue sus pasos desde Berlín a Nueva York, Londres o la Marbella de los sesenta.

El 19 de agosto tomará el relevo Ledicia Costas a partir de las 20 horas en el Hotel Justo, donde presentará “Golpes de Luz”, una novela “tierna y llena de humor sobre los secretos que marcan la vida de tres generaciones de una familia en la Galicia rural”, señalan las mismas fuentes. En ella la escritora relata la historia de Julia, periodista recién separada que decide dejar atrás Madrid y regresar a su pueblo, en Galicia, con su hijo Sebas, para cambiar de aires y cuidar de su madre. La organización señala que “el narcotráfico de los noventa, el mundo de los cuidados y la búsqueda de la verdad envuelven esta historia llena de humor y habitada por unos personajes inolvidables”.

Finalmente, despedirá el ciclo “El viaje de Feijóo”, que presentará Fran Balado el 23 de agosto a partir de las 20 horas en el Hotel Justo. Se trata de una biografía del ex presidente de la Xunta “en la que se cuenta todo lo que hasta ahora no se sabía”, indican los responsables del “Verán Literario”, que recuerdan que para realizar este trabajo el autor ha entrevistado a más de cincuenta personas “que han aportado su granito de arena en el descubrimiento de un político que siempre ha tenido un gran peso en Génova, pero también es un hombre de partido que no conoce la derrota”.