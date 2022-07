El área paga las consecuencias del San Xoán con decenas de positivos COVID diarios en Urgencias

Tan solo una semana después de las fiestas del San Xoán, que en la comarca de Pontevedra supusieron numerosos eventos públicos en diferentes concellos, el área sanitaria está comenzando a pagar las consecuencias de las aglomeraciones y la desprotección de la ciudadanía sin las mascarillas ni el seguimiento de las medidas preventivas básicas, una práctica cada vez más habitual incluso entre las personas mayores. Y son estas, precisamente, las que están saliendo más mal paradas. Así lo corroboran en el servicio de Urgencias del Hospital Montecelo, donde “solamente ayer, coincidieron 20 positivos en el circuito COVID a la vez”, tal y como ha podido saber FARO.

La mayoría son personas de avanzada edad “que ni siquiera saben dónde de contagiaron con el virus”, informan fuentes sanitarias. El 30% terminan ingresando.

Y es que desde el pasado 24 de junio han tenido lugar en el área sanitaria de Pontevedra y O Salnés un total de 1.064 nuevos contagios, lo que supone una media diaria de 133 en un período de tiempo durante el cual solo se otorgaron 783 altas.

Estas cifras elevadas no deberían causar sorpresa, ya que el pasado fin de semana un gran porcentaje de vecinos de ambas comarcas asistieron a eventos que tuvieron lugar esos días, con comidas, cenas, verbenas y conciertos en distintos municipios. Hay que señalar, asimismo, que en realidad el número es todavía más alto, ya que no incluye los positivos que saben que lo son a través de los autotest adquiridos en farmacia y que se realizan en sus propios domicilios.

“Estamos pagando todas las olas de la pandemia juntas ahora. Psicológicamente te hundes cuando avanza el día y los números no dan y los enfermos no tienen cama”

Es la tormenta perfecta para un colapso sanitario, ya que además de producirse un repunte en los casos activos de COVID, con 1.664, según el Sergas, en Pontevedra y O Salnés, el área también se encuentra inmersa en el período estival: vacaciones de personal y consecuente cierre de camas de hospitalización.

Ayer mismo se dio orden de 26 ingresos de pacientes por diferentes patologías desde Urgencias de Montecelo, pero a la vez había 10 positivos COVID sin cama para poder llegar a cabo esa hospitalización. En este servicio están más que desbordados. “Estamos pagando todas las olas de la pandemia juntas ahora. Psicológicamente te hundes cuando avanza el día y los números no dan y los enfermos no tienen cama”, confiesan los trabajadores, que agradecen enormemente la actitud de la ciudadanía, “que tiene mucha paciencia y mantiene la calma con lo que aquí hay; no te gritan ni te hablan mal, y eso que tendrían todos los motivos para hacerlo, aunque nosotros no tengamos la culpa”.

¿Cómo es posible llevar a cabo una buena atención con la llegada de una media de más de 200 enfermos cada día a este servicio? “Vivimos al día y pensando cómo vamos a poder solucionarlo”, reconocen los sanitarios.

Falta de personal

La falta de personal y el cierre de camas no hacen si no complicar más las cosas. Por ahora está cerrada media planta de Medicina Interna III en el Hospital Provincial por el programa de reorganización de verano. Estaba previsto que ayer se llevase a cabo el cierre de otras dos plantas más en Montecelo, tal y como ha podido saber FARO, aunque la esperanza de la plantilla es que “no creemos que la dirección llegue a hacerlo tal y como están las cosas”. Desde la gerencia del área sanitaria no se confirmó este punto en concreto a este periódico pese a preguntar al respecto.

La previsión es que se alcance el centenar de camas cerradas en Pontevedra a partir de la segunda quincena del mes de julio y que, junto con O Salnés, se llegue a las 122 plazas sin uso.

Pero si este cierre es preocupante, más todavía lo es la falta de trabajadores. Como es lógico, se han iniciado los turnos de vacaciones y a día de hoy, por ejemplo, “hay 15 o 20 días sin cubrir en enfermería”.

Cinco veces más casos

El número de casos activos de coronavirus que hay en el área, 1.664, es cinco veces más que el que se registraba en el inicio del mes de julio del año pasado. Entonces los datos eran muchísimo mejores en Pontevedra y O Salnés, con 321 positivos.

También en lo que se refiere a la hospitalización con COVID la diferencia es enorme: 10 ingresados entonces frente a los 78 actuales.

Respecto a los fallecidos por consecuencias con la enfermedad, hace un año eran 181 los acumulados desde el inicio de la pandemia en el área sanitaria, mientras que a día de hoy Pontevedra y O Salnés ya suman en total 301, la mayoría personas de avanzada edad y con patologías previas.