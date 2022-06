El desafío de la lactancia materna

Mujeres unidas para apoyarse unas a otras en la decisión de dar el pecho a sus hijos. Este movimiento, conocido como grupos de apoyo a la lactancia materna, comenzó a mediados del siglo pasado y ahora ha aterrizado en Pontevedra gracias a la iniciativa del colectivo Vila Láctea y a la Concellería de Benestar Social, en el marco del programa municipal Proponte. Tras su sesión inaugural, celebrada el pasado 16 de mayo, ayer comenzaron las reuniones en la Sala Valdecorvos de la Casa Azul con una gran participación; continuarán todos los miércoles hasta el 13 de julio, con horarios de mañana o de tarde para facilitar la asistencia de más mujeres que necesiten este respaldo.

Las madres que optan por la lactancia la ven beneficiosa por los componentes sociológicos, fisiológicos y afectivos que conlleva, pero el proceso no suele ser fácil, ya que suelen surgir dudas, de ahí la importancia de estos grupos de apoyo en el que sentirse comprendidas y respaldadas.

La iniciativa está coordinada por la farmacéutica Mar Gastañaduy, experta universitaria en lactancia materna y madre de una niña amamantada, y la videógrafa Berta Romero, también experta universitaria en lactancia materna y madre de dos hijos amamantados. En esta primera sesión ya participaron diez madres y un padre, por lo que están muy satisfechas por la acogida pero, sobre todo, por lo bien que discurrió la jornada.

“Ha ido superbien”, reconoce contenta Berta Romero, que apunta que esta experiencia es “muy positiva” para las mujeres que deciden dar el pecho a sus hijos e hijas. “Esto es un movimiento de hace muchísimos años, basado todo en la psicología, en compartir experiencias con gente que está en el mismo punto que tú, porque eso anima y hace que veas que eres capaz de conseguirlo. Grupos de apoyo mutuo”, explica la responsable de Vila Láctea, que añade que “nosotras estamos para coordinar y un poco para aconsejar, pero solo es la primera reunión y en cuanto las dejas solas ya están contándose sus experiencias y su día a día”.

Una de esas mujeres es Ana, de 35 años, que fue a la sesión con su hijo de 4 meses. “Me enteré por Instagram y porque conozco a Berta. Hablando con ella me comentó el proyecto y me pareció que era algo supernecesario en la ciudad porque hay mucho desconocimiento sobre lactancia materna. De hecho, cuando das a luz en el Hospital Provincial te das cuenta de que hace falta mucha formación”, relata esta joven pontevedresa, que reconoce que al principio “no tenía ni idea de cómo funcionaba. Cuando lo propuso Berta me pareció una idea estupenda, luego ya me di cuenta de que existía en otros sitios y me pareció que en Pontevedra era necesario”.

En esta primera reunión ya pudo percibir que “te sientes muy identificada con el resto de mamás, aprendes muchas cosas y a nivel psicológico nos viene muy bien, porque siempre nos sentimos un poco solas con el tema de la lactancia, hay mucha publicidad sobre leches de fórmula, tanta gente que te presiona para que le des biberón a tu hijo y dejes la lactancia, y venir a estos grupos te da un poquito de fuerza para seguir adelante, porque la lactancia es algo individual, no te puede ayudar nadie ni lo pueden hacer por ti”.

Su objetivo es “seguir la recomendación de la OMS, que son dos años” de lactancia, pero por el momento “voy a ir, como dicen, partido a partido”, bromea. “Llevo cuatro meses y me parece muchísimo, no pensé que iba a llegar hasta aquí, porque es difícil la lactancia, y todo lo que pueda lo voy a hacer. Me incorporo al trabajo en septiembre, mi hijo va a tener siete meses y ese va a ser un nuevo episodio, voy a necesitar mucho apoyo y muchos ánimos”, señaló.

Por su parte Nerea, de 34 años, comenzó en el grupo con dos hijas, una de seis meses y otra de dos años y medio. “Me pareció bastante interesante y necesario para las mamás. Creo que va a ayudar a muchas mujeres a continuar con la lactancia materna y todo lo relacionado con ella, es una idea genial”, señalaba tras la primera sesión, que considera que “fue superbien. Escuchar a otras mamás y sus experiencias te ayuda a pensar en cómo lo haces tú y en lo que puedes mejorar. Creo que es muy interesante para todas”.

Esta joven explicó que “le he dado pecho a las dos y les sigo dando ahora. A los dos meses de nacer la pequeña, la mayor se volvió a enganchar”. Por los beneficios que tiene para la salud, Nerea “siempre quise darles cuanto más mejor. Cuando la mayor se destetó a los 13 meses me dio mucha pena, porque fue ella la que no quiso seguir, y cuando me pidió continuar me dio una alegría”.

Precedentes

“Aquí había un grupo de apoyo al que yo, de hecho, asistí cuando tuve a mi hijo mayor que se llamaba Teta Meiga, pero no sé si por la pandemia o así todo se paró, y ahora hace falta calorcito, porque durante la pandemia se suspendieron clases de preparación al parto y posparto, etc”, relata una de las coordinadoras de la iniciativa, Berta Romero, que apunta que “estamos con el Instagram @vila.lactea, para ayudar a través de redes a quienes no se puedan desplazar hasta las reuniones”. Además, comenta que “estamos intentando intercalar mañanas y tardes para que pueda venir toda la gente que quiera y por ahora está abierto a quien le interese”, sin que sea necesario haber acudido desde las primeras reuniones. Las reuniones van especialmente dirigidas a mujeres lactantes, embarazadas, así como a las personas que dan apoyo a lactantes o gestantes.

La próxima reunión será el miércoles 8 de junio de 17.00 a 19.00 horas. Después, los miércoles 15 y 29 de junio las sesiones serán de 10.30 a 12.30 horas, el 6 de julio, de 17.00 a 19.00 horas y el 13 de julio, de 10.30 a 12.30 horas. Por el momento, serán en la Sala Valdecorvos de la Casa Azul.