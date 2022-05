“La salud de la microbiota intestinal es clave para nuestro estado anímico”

La feria de bienestar PonteSán será escenario el próximo día 20 de la presentación del libro “El revolucionario mundo de los probióticos”, en el que la bióloga Olalla Otero aborda los últimos descubrimientos sobre esos alimentos o suplementos que cuidan la flora intestinal.

–¿Qué son los probióticos?

–La definición que da la OMS es que son microorganismos vivos que en las cantidades adecuadas aportan un beneficio a quien los ingiere. No vale por tanto cualquier microorganismo, por eso en la primera parte del libro aclaro eso, qué podemos considerar un probiótico y que aunque de forma coloquial podamos decir que un alimento es un probiótico realmente no nos va a hacer esa función como los probióticos que tienen una acción terapéutica verdadera.

–¿Por qué es tan importante la microbiota intestinal?

–Está implicada no solo en la salud intestinal, sino también extraintestinal. Por ejemplo, una microbiota en equilibrio es fundamental para digerir alimentos de forma adecuada, por ejemplo la fibra. También va a ser fundamental para tener una correcta función del sistema inmunitario. Asimismo, para que haya un buen funcionamiento cerebral, porque existe una conexión entre el intestino y el cerebro que está mediada por la microbiota, que es clave para nuestro estado anímico. Como sabemos que la microbiota es fundamental en muchos aspectos de la salud ahí es donde nos pueden ayudar los probióticos, porque si tenemos un desequilibrio en la microbiota eligiendo de forma muy específica algunas cepas podemos revertir ese desequilibrio y mejorar aspectos de la salud que, como digo, van desde la salud intestinal a las alteraciones del tracto génito-urinario como infecciones de orina, cistitis, eccemas e incluso trastornos a nivel de la piel pueden mejorar con el uso de probióticos.

–¿Qué debería hacernos sospechar que tenemos un problema con la microbiota?

–Cambios en el tránsito intestinal, o sentirnos hinchados sin una causa aparente. Porque podemos decir que si he comido un alimento muy concreto a lo mejor sé que voy a tener gases, pero hay personas que da igual el alimento que ingieran que están hinchados todo el día. Y luego están también las alteraciones extraintestinales, por ejemplo en caso de un eccema podemos intuir que hay un desequilibrio en la microbiota intestinal. Lo mismo sucede al sentirnos con niebla mental, fatiga y también puede mejorar cuando reequilibramos esa microbiota. Las alteraciones del hábito intestinal pueden ser un indicativo, pero también otros síntomas que no tienen nada que ver con el intestino.

–¿Cómo podemos cuidar nuestra microbiota?

–Todo lo que hacemos repercute en nuestra microbiota. Hay cosas que no podemos controlar, el modo en que nacemos, si nos alimentan con lactancia materna o leches de fórmula, pero luego hay otros aspectos que podemos modificar. Uno es la dieta, es uno de los factores quizás que más influye en nuestra microbiota. Debemos seguir una alimentación rica en fibra en prebióticos como la fibra fermentable, los Omega 3, los compuestos fenólicos... Todo esto favorece que los microorganismos beneficiosos aumenten, de modo que tendremos una microbiota con un perfil más saludable. La dieta es uno de los pilares para el cuidado de la microbiota, pero también el ejercicio, el descanso, el cuidado de los ritmos circadianos, incluso el estrés.

–¿Influye la microbiota en nuestro estado anímico?

–Realmente casi todo influye. Esta comunicación que existe entre el intestino y el cerebro es bidireccional: la microbiota puede influir en nuestra salud cerebral y el estado anímico pero realmente el estrés o las emociones también tienen un impacto en la microbiota. Son muchos aspectos implicados y al final hay que cuidarlos todos para conseguir que nuestra microbiota esté en el mejor estado posible. Y si al final ya tenemos un desequilibrio grande necesitamos a veces la ayuda de estos probióticos, que son microorganismos, bacterias y alguna levadura, muy concretas. No valdría cualquiera para hacer una terapia con probióticos.

–¿Ha de ser un especialista quién paute los prebióticos?

–El problema es que como son microorganismos tan específicos, cada uno hace una función tan concreta, sí que es preferible (aunque no son fármacos y los podemos adquirir en farmacias, herbolarios etc sin prescripción) que para acertar con el microorganismo que seleccionamos, con el probiótico que elegimos, y así conseguir realmente efectos, es mejor que esa recomendación vaya de la mano de un profesional, un médico o un nutricionista, que también están muy al día al cuidado de la microbiota, al igual que los farmacéuticos. Son profesionales de distintos ámbitos de la salud y su consejo es muy recomendable.

–En todo caso ¿el consumo de probióticos puede causarnos perjuicios?

–Se recomienda el consejo del profesional no tanto porque equivocarnos con el prebiótico vaya a tener consecuencias muy graves, pero puede por ejemplo hacer que no consigamos el efecto deseado o que notemos más hinchazón abdominal, porque no era el microorganismo adecuado que necesitábamos. Para acertar y lograr los resultados siempre es preferible que venga recomendado por un profesional.

–¿Es verdad que un amplísimo porcentaje de la población padece disbiosis o permeabilidad en la mucosa intestinal?

–Sí, claro. Es que hay muchos factores que impactan en la microbiota. Lo ideal sería tener una alimentación equilibrada, basada en alimentos naturales, sobre todo que la mayor cantidad de ellos fuesen de proximidad. También que no estuviésemos estresados, que descansásemos de forma adecuada, que hiciésemos ejercicio… Son condiciones muy ideales y no todo el mundo las consigue. Y después están factores que ya no podemos controlar: si una mamá tiene un desequilibrio en la microbiota seguramente la salud intestinal de sus bebés esté comprometida en el futuro. Vivimos en un mundo que favorece los desequilibrios en la microbiota y el exceso en la permeabilidad intestinal que está detrás de tantos trastornos.