La gala que abre la vuelta a la normalidad

Después de dos años de parón por la situación sanitaria derivada de la pandemia, la Federación de Hostelería de Pontevedra ha devuelto a la agenda social uno de los eventos más representativos del sector en la provincia, la Cena de Gala de la Hostelería y Turismo, que se celebró ayer en el Hotel Carlos I Silgar de Sanxenxo.

En el acto, se dieron cita representantes de la administraciones públicas, empresas colaboradoras, portavoces de asociaciones empresariales y de organismos propios del gremio, para homenajear a los promotores privados y compañías que han destacado durante su trayectoria profesional y laboral.

La velada fue conducida por el presentador y speaker Fernando Rascado y en ella se entregaron doce distinciones individuales a la trayectoria profesional de empresas y particulares relacionados con la hostelería y el turismo, así como galardones a la defensa de los intereses del sector y el apoyo al mismo durante la pandemia, la divulgación de la cultura hostelera y turística, y la innovación y la oferta alternativa, entre otras categorías reconocidas.

El objetivo del certamen en su regreso, señalan desde Hostelería de Pontevedra, era “aumentar el reconocimiento social del sector” y “mejorar el conocimiento y la cohesión entre los empresarios hosteleros y los representantes de las empresas colaboradoras y las autoridades de la administración pública”.

Entre los galardonados a su trayectoria profesional se encontraba el Hotel Miramar; José Ángel Espada, de Viajes All Tour; Consuelo Delgado, del restaurante Timón Playa; José Fernández, del restaurante Casa Soutomayor; Olga González, del restaurante Casa Olga y Manuel Piñeiro y María Fernández, del restaurante Veiriña do Mar. También se entregó un premio in memoriam para José Manuel Maciñeiras, de Viajes Ultratur/Viajes Azor.

Por otro lado, se premiaron otros aspectos, como la labor de fomento al asociacionismo, divulgación formativa y la cultura del vino, que fue a parar a Juan José Figueroa, la coordinación en la defensa de los intereses del sector y la propia defensa del sector durante la pandemia, cuyo galardón fue para Carlos Antonio Rodríguez y Maximino Fernández, de Disbegal, además de la divulgación de la cultura hostelera en medios de comunicación, premio que recayó en Coque Fariña, del blog Mi Coquetería.

Por último, se abordó la innovación y la oferta turística alternativa, categoría en la que se premió a José López Rivas, del Racing Dakart Sanxenxo.

El evento contó con la presencia de César Sánchez-Ballesteros, presidente de la Federación Provincial de Empresarios de Hostelería de Pontevedra y de Asehospo; Telmo Martín, alcalde de Sanxenxo; Nava, Castro, directora de la Axencia de Turismo de Galicia y Jorge Cebreiros, presidente de la Confederación de Empresarios de Pontevedra (CEP).