Los trabajadores del servicio programado del área sanitaria de Pontevedra y O Salnés están convocados a hacer huelga los próximos días 5, 7, 19 y 21 de abril, así como paro con carácter indefinido a partir del 1 de mayo en caso de que el Sergas no obligue a la empresa adjudicataria del servicio, Ambulancias Civera, a cumplir con las condiciones laborales del pliego del concurso público.

Así lo anunció ayer el responsable de la CIG de Pontevedra, Xavier Aboi, en una rueda de prensa en la que estuvo acompañado por cinco delegados del comité de empresa. Calificó de “auténtico caos” la gestión del servicio desde que la empresa valenciana Ambulancias Civera se puso al frente, el 1 de abril de 2021.

La CIG denuncia que no se cumplen muchas de las condiciones del pliego del concurso público, algunas de seguridad laboral, como que se acumulan EPI utilizados y contaminados en la base (en A Ermida, parroquia de Marcón), que los propios trabajadores tienen que lavar su ropa en casa, que falta material, que hay importantes errores de coordinación que trastornan los circuitos, que algunos de los vehículos tienen la ITV sin pasar o que no se cubren las bajas. Asimismo, las instalaciones de la base solo tienen una ducha para los 77 trabajadores, que tuvieron que adquirir un microondas y una nevera por su cuenta, y tampoco ofrecen una taquilla por persona.

La gerencia no responde. Llevamos ya cuatro reuniones con el área sanitaria este año y no ha habido respuesta

Al no ser capaces de llegar a un acuerdo con la empresa, la CIG asegura que solo queda la opción de la huelga, ya que tampoco han contado con el apoyo de la gerencia del área sanitaria de Pontevedra y O Salnés. “La gerencia no responde. Llevamos ya cuatro reuniones con el área sanitaria este año y no ha habido respuesta”, se lamenta Aboi. “Lo último que nos dijeron es que iban a mirar e investigar, pero todavía estamos esperando. Este es el peor concurso de la historia y lo peor es que la gerencia considera que no pasa nada”, añade el sindicalista.

En unas negociaciones que parecían fructíferas con Ambulancias Civera, el sindicato y el comité de empresa acordaron con el propietario que se disminuirían las horas de presencia para poder cumplir con la jornada que marca el convenio y que el 90% de los trabajadores pasarían a tener contrato estable. “Pero de repente el propietario cambió de opinión y solamente este mes serán seis trabajadores los que se irán, 25 en total hasta fin de año”, informa la CIG.

El contrato de Ambulancias Civera con el Sergas se adjudicó por 19 millones de euros para el período entre abril de 2021 y marzo de 2016

Esto ha sido la gota que colmó el vaso, de ahí la decisión de iniciar una huelga. “Si quiere batalla, van a tenerla”, anuncia Xavier Aboi.

De este modo, los paros tendrán lugar cada martes y jueves a partir de la semana que viene y, en caso de que la situación no mejore, con carácter indefinido desde mayo. Habrá servicios mínimos, aún sin establecer.

“Para nosotros la gerencia es la responsable del bienestar de la gente, así que es la culpable. Llevamos dos años avisando. Ayer estuvo colapsado el servicio, pero el Sergas no controla nada”, considera.

Hay que recordar que el contrato de Ambulancias Civera con el Sergas se adjudicó por 19 millones de euros para el período entre abril de 2021 y marzo de 2016. Este servicio realiza del orden de 300 salidas diarias, efectuadas por 77 trabajadores en turnos y con 40 vehículos, tres de ellos UVI.