“Con un artista tan exigente como David Bisbal no te puedes permitir cometer errores”

El pasado 11 de marzo publicó el primer adelanto del que será su tercer disco de estudio con su trío de jazz, en el que le acompañan David Ruiz al contrabajo y Miguel Asensio a la batería. “Ataraxia” saldrá a la luz el 8 de abril, pero sus seguidores ya han podido disfrutar del single “Vigilia” y ahora se preparan para el segundo sencillo, que publicará el próximo 25 de marzo, “Muiñeira de Peso”. Tal y como señala él mismo en sus redes sociales, “una vez más, siendo fiel a mis raíces, he buscado una fusión de la esencia del folclore gallego con melodías románticas llenas de lirismo en formato de trío”.

Mientras el sector musical trabaja todavía para recomponerse tras la pandemia de COVID, Gabriel Peso no para de trabajar. Recientemente ha finalizado la gira con David Bisbal y ahora compagina el lanzamiento de su tercer disco con otros proyectos personales, con la ilusión de volver a tocar en Pontevedra si se recupera el Festival Internacional de Jazz.

–¿Por qué “Ataraxia”?

–Es un nombre que según la RAE y la ciencia griega transmite paz, tranquilidad y, sobre todo, ausencia de miedos. Justo este disco lo compuse en 2020, en esta etapa atípica e inusual que nos ha tocado vivir, y lo grabé a finales del año pasado. Quería transmitir tranquilidad, calma, ausencia de miedos, paz… todo lo contrario de lo que estábamos viviendo. Todas esas melodías que me estaban viniendo a la cabeza en mi casa, las canalicé a través de esta palabra: ataraxia. El disco lo grabé en Estudio Uno en Madrid, en un piano de cola top, de gran concierto de auditorio, un Steinway y con un equipo de sonido y un equipo humano increíble. Hemos llegado al sonido que estábamos buscando con este tercer disco.

–¿Es muy diferente a sus dos anteriores trabajos?

–Mi esencia está. Una esencia romántica, muy melódica, muy lírica. Lo que marca es la melodía, no es un jazz erudito, que sea necesario tener conocimientos musicales para entenderlo; a mi abuela, sin tener conocimientos musicales, le gusta. Hay una evolución a nivel compositivo de madurez, porque inevitablemente yo me voy formando como músico, haciendo giras con artistas, tocando con distinta gente y eso lo llevo en mi proyecto y se transmite en mi música. También hay una evolución a nivel de trío porque ya son muchos años tocando juntos, hay mayor entendimiento. En este tipo de música hay mucho de improvisación y tiene que haber mucha conexión e interacción entre los músicos a tiempo real, y eso es muy difícil, sobre unas melodías que ya están estipuladas.

–Dice que se inspiró en parte en la pandemia, pero imagino que el proceso de este tercer disco ha durado casi cuatro años, ¿en qué más se ha inspirado?

–Hay alguna cosa que tenía en el tintero, melodías que se me ocurren cuando voy conduciendo incluso (bromea), y las tenía en una carpeta, pero todo cobró sentido y unanimidad de concepto en 2020. Después lo fui trabajando hasta que lo grabé el año pasado.

–Ahora que comenta que se le ocurren melodías en el coche… ¿De dónde saca tiempo para componer con todos los proyectos que tiene entre manos?

–No me quejo. Entre que terminamos el año pasado la gira con David Bisbal, ahora estoy inmerso en otros proyectos como arreglista y como productor; como intérprete, estoy en otros proyectos ya solo de directo, ya no hablemos de arreglos en estudio, y después estoy con mi proyecto personal. Intento dormir lo que puedo y en los tiempos muertos, que son muchos viajes, aviones, Aves, coches… ahí aprovecho para hacer trabajos, tanto para otros como para mí.

–Ha trabajado, y trabaja actualmente, con artistas que son top a nivel nacional e internacional. ¿Es mucha presión o pesa más la parte divertida?

–Las dos cosas. La presión siempre está, porque trabajar por ejemplo con David hay mucha presión porque es un artista muy profesional, muy exigente y no te puedes permitir cometer errores, porque hay mucha exigencia y porque el propio artista nunca falla, es un animal, y nosotros tenemos que estar a la altura y hacerlo lo mejor posible para que brille. También hay una parte de disfrute porque en una gira, sobre todo las convivencias que tenemos al otro lado del charco, cuando pasamos semanas e incluso meses en América; tocar en estadios donde ha tocado gente muy importante, en Luna Park, por ejemplo, en Argentina, donde estuvieron Fran Sinatra y Elvis Presley, o en Estados Unidos, que estuvimos ahora en octubre en sitios donde tocaron los grandes, Los Ángeles, Nueva York, Miami, Chicago… Es un disfrute, al margen de que disfruto muchísimo tocando ese tipo de música con los compañeros que tengo en la banda.

–¿Podremos verle en el próximo Festival de Jazz de Pontevedra? Cuando se haga…

–Yo, encantado de poder tocar en casa. Estuve en 2014 con mi primer disco, en 2019 con mi segundo disco, el año pasado no se hizo y también soy consciente de que muchos compañeros también tienen derecho a formar parte de este cartel y espero que si no es este año, el que viene o dentro de dos, poder tener una nueva oportunidad de presentar la música que estamos haciendo con el trío.

“Espero que se recupere la normalidad y que podamos disfrutar de la música en directo, que es lo que nos llena”

–¿Cómo está el sector después del COVID?

–Creo que, inevitablemente, todavía nos tenemos que acostumbrar a esta nueva forma de vivir. Espero que poco a poco vayamos volviendo a la normalidad, si no a la que teníamos antes, a la que sea lo más parecida posible, pero creo que hay cosas que se van a quedar, como cierto tipo de miedos. Queremos que se establezca ya para poder trabajar tranquilos. Cuando estuvimos en Estados Unidos no era obligatorio el uso de mascarilla y en un concierto veías que la llevaban solo 15 o 20 personas, el resto no. No sé si es un tema psicológico, pero allí la gente no tenía ese miedo. Aquí en España ya se han relajado las restricciones, los aforos se pueden completar, pero es cierto que hay mucha gente que aún no va a los conciertos por miedo, incluso con la vacuna, así que espero que poco a poco todo esto se vaya quedando atrás y que podamos disfrutar de la música en directo, que es lo que más nos llena. –¿Qué otros proyectos tiene además del disco? –Estoy produciendo un disco a piano y voz para un cantante lírico de Bilbao, un homenaje a Luis Mariano. Estuve haciendo los arreglos para un proyecto que vamos a estrenar el día 31 de mayo en el Gran Teatro Córdoba, acompañando a La Trini, que mezcla copla, flamenco-pop, y también voy como director musical e intérprete en la banda. Pero estoy bastante focalizado en sacar adelante mi proyecto. Me gusta y me siento un afortunado.