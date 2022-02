La construcción del nuevo Parque de Maquinaria de la Diputación en el polígono de Barro, la primera pieza de la gran actuación de regeneración ambiental de las marismas de Alba, ya está en marcha. La presidenta provincial, Carmela Silva, acompañada del vicepresidente, César Mosquera; el alcalde de Barro, Xosé Manuel Abraldes; los diputados Carlos Font y Gregorio Agís y responsables de Tragsa, echó ayer a andar esta iniciativa de sostenibilidad, en la que la institución invertirá un total de 3,6 millones de euros de aquí hasta comienzos de 2023. A pie de parcela y al lado de las excavadoras celebró también que el personal del Parque de Maquinaria vaya a disponer, dentro de unos ocho meses, “de un espacio muy digno y con una situación idónea, en un polígono bien comunicado”.

El nuevo Parque de Maquinaria en Barro está valorado en 2.288.731 euros y ocupará dos parcelas con una superficie total de 8.763 metros cuadrados, donde la Diputación construirá unas instalaciones modernas, funcionales y adaptadas a la normativa laboral. El diseño consiste en 3.000 metros cuadrados construidos distribuidos en dos grandes volúmenes. El edificio principal, con unos 1.500 metros cuadrados y seis metros de altura, tiene en la nave-taller, que ocupa 800 metros, la pieza central. Otros 130 metros son para almacenes de las brigadas. El espacio administrativo, donde se sitúan despachos y oficinas y que ofrecerá la fachada principal, tendrá otros 600 metros repartidos en dos pisos. Finalmente, en una esquina de la parcela se situará la nave del almacén principal de la Diputación, con 450 metros cuadrados construidos. A lo largo de todo el perímetro de la parcela se dispondrán las marquesinas para maquinaria y vehículos, ocupando 1.000 metros cuadrados. Todo ello, rodeado con zonas verdes y un acceso peatonal desde la entrada. El proyecto destaca por su respeto a la Agenda 2030 al incorporar principios de economía circular y reutilizar materiales y equipamientos, como gran parte de las marquesinas o incluso 330 metros lineales del actual cierre perimetral del Parque de Maquinaria de A Xunqueira.

Carmela Silva celebró el comienzo de las obras y las encuadró dentro del “objetivo real”, que es recuperar el Espazo Natural de Interese Local (ENIL) de A Xunqueira de Alba. “En el siglo XXI”, afirmó, “es obligatorio que las administraciones inviertan para recuperar lo que nunca debió ser maltratado”. En este sentido, aplaudió el trabajo conjunto con el Concello de Pontevedra con una recuperación medioambiental “que pretende ser un exemplo”. “Con sorpresa”, añadió, “vemos como la Xunta ha rechazado seguir el ejemplo de la Diputación y que en una respuesta parlamentaria dijo que solo trasladará las instalaciones de la nave de la Consellería de Medio Ambiente si otra administración asume el coste”. “Yo, como diría una persona joven, alucino, porque la Diputación tiene muchos menos recursos que la Xunta y con un presupuesto de algo más de 170 millones de euros invierte casi cuatro millones en la recuperación de A Xunqueira de Alba”. La presidenta considera “sorprendente” que el gobierno gallego pretenda no poner de su parte en algo como la lucha contra el cambio climático a través de la recuperación de un espacio natural protegido a las puertas del centro urbano de Pontevedra que, además, pertenece al dominio público marítimo-terrestre.

También el vicepresidente, César Mosquera, invitó a la Xunta a reconsiderar su posición al respecto de retirar sus instalaciones de A Xunqueira de Alba. Entiende “que toda una Consellería de Medio Ambiente diga que no tiene previsto, que no le sale de las narices, salir de un dominio público marítimo-terrestre que aún es recuperable francamente es absolutamente impresentable”. Se mostró, además, convencido de que la construcción del nuevo parque de maquinaria en el polígono de Barro tiene “todo ventajas” y una “potencialidad enorme” porque permitirá no solo tener un parque central “a la altura de la actualidad”, sino principalmente dar un paso fundamental para recuperar ya A Xunqueira de Alba, “un sueño de muchos años para Pontevedra”.