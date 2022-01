Se publicó en el BOE el 30 de noviembre de 1972 y suponía en la práctica la máxima protección patrimonial, tras años en los que numerosas voces alertaban de la degradación: ya en 1948 el arquitecto Pons-Sorolla firma la propuesta de la Comisión de Monumentos para salvaguardar Combarro. Medio siglo después de aquel decreto, el Concello se propone conmemorar el aniversario con “diferentes iniciativas para continuar mejorando, poniendo en valor y dando a conocer uno de los enclaves de referencia del municipio, tanto a nivel de historia y tradición como desde el punto de vista del atractivo turístico”, indican los portavoces municipales.

En el proyecto colaboran los departamentos de Cultura y Patrimonio. El titular de este último, Xulio Barreiro, avanzó que en breve se procederá a la contratación de un estudio estratégico sobre el casco monumental. El objetivo, explica, es “detectar fortalezas y debilidades, de modo que podamos establecer prioridades de intervención en el ámbito de las edificaciones o la movilidad”.

El Concello prevé abrir el plazo de presentación de ofertas por parte de las empresas interesadas en participar en este concurso de licitación una vez que la propuesta reciba el visto bueno de la Xunta.

Por su parte, la concejala de Cultura, Raquel Rodríguez, apuesta por desarrollar iniciativas que ayuden “a dar a conocer la historia y el pasado de Combarro, sin perder de vista el presente y el futuro, para continuar consolidándolo como uno de nuestros referentes de siempre”. Se mantiene así una línea de trabajo que también incluyó la celebración del 40 aniversario de la declaración.

Y como tal se presenta estos días en Fitur. Poio forma parte del stand de la Red de Pueblos Mágicos de España, iniciativa del Instituto de Desarrollo Local y Estudios Sociales ID a la que pertenece Combarro desde 2019 y que persigue una cara estrategia diferenciadora y de calidad para impulsar el conocimiento y el progreso de estas localidades tan especiales.

La concejala de Turismo, Silvia Díaz, participó ayer en la programación de la Feria Internacional de Turismo y visitó el stand de Pueblos Mágicos, desde el que se distribuyen más de medio millar de folletos, mapas y material promocional del Concello.

También estuvo presente en las campañas impulsadas por el patronato Turismo Rías Baixas y la Mancomunidade do Salnés para promocionar el Camino Portugués, del cual forma parte Poio, municipio por el que discurre un tramo de la variante espiritual.

Fondos europeos para mejorar las riberas del Lérez

Galicia recibirá 22,7 millones de euros de los fondos Next Generation para la rehabilitación de 12 Bienes de Interés Cultural. Entre las propuestas seleccionadas figura la recuperación de la ribera del río Lérez, en Pontevedra, desde As Xunqueiras hasta As Aceñas.





La Xunta dio a conocer estos datos coincidiendo con la visita, ayer, del vicepresidente gallego, Alfonso Rueda, a la Feria Internacional de Turismo, donde presentó las acciones incluidas en el Plan Xacobeo Next Generation para consolidar la recuperación turística de la comunidad mediante el uso de fondos europeos, “y aprovechando la oportunidad que ofrece la celebración de este Año Santo doble”, indican los portavoces de la administración autonómica.





Galicia gestionará, añaden, un total de 39,2 millones de euros de estos fondos para desarrollar actuaciones como las dos acciones de cohesión en destino (ACD) que promueve el Gobierno que encabeza Núñez Feijoo, “con el objetivo de reforzar Galicia como destino seguro y que contarán con una inversión de más de 8,3 millones”.





La idea es fomentar la comunidad como destino de cicloturistas que hagan uso de las rutas jacobeas y la Red Eurovelo, y el Camiño de Santiago seguro en familia, dos acciones que suman una aportación de 5,7 millones. Los 2,6 restantes se emplearán, señala la administración gallega, en otra ACD “enfocada a la promoción de la Traslatio o la Ruta Xacobea Mar de Arousa e río Ulla para captar nuevos turistas y peregrinos”.