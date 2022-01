Por segundo año consecutivo, Poio vivirá un Entroido diferente. La concejala de Cultura, Raquel Rodríguez, mantuvo esta semana una reunión con representantes de grupos de animación, comparsas y colectivos culturales del municipio en la que se decidió cancelar los grandes actos del Carnaval debido a la incidencia del COVID, que en el caso de Poio ronda este viernes los 2.900 casos por cada cien mil habitantes y 467 enfermos.

Tanto la concejala como los integrantes de las agrupaciones coincidieron a la hora de tomar esta decisión, que se produce por la situación sanitaria y el hecho de que las comparsas y grupos de animación del entorno este año ya habían anunciado en su día que descartaban preparar espectáculos.

"É unha decisión totalmente comprensible, dado que o contexto non é o axeitado para que os membros dos colectivos se xunten para elaborar os seus disfraces ou realizar ensayos”, dijo Rodríguez Alonso, quien agradeció al tejido social por asistir al encuentro y por su predisposición a "ir todos da man".

Al encuentro, que se celebró en el Concello, asistieron representantes del Ateneo Corredoira de Combarro, la Asociación Cultural Ronsel, Os das Pistas, Batucada Os Queimatasas, Os Canecos y las Asociaciones de Vecinos de Lourido, Campelo y Boureante

Además, otros grupos que no pudieron estar presentes en la cita, como la SCD Samieira, As Sonecas de Campelo, Armardiña, la Comisión de Fiestas de Campelo o la comparsa 100 Tolos, se habían puesto en contacto previamente con la concejala de Cultura para trasladar también su posición no participar en los eventos del Entroido.

La edil también había mantenido otra reunión con representantes de comparsas y del grupo de animación de Samieira para abordar el tema de la cancelación.

De este modo, este año no habrá el tradicional desfile y en la reunión también se confirmó la decisión de no desarrollar los tradicionales entierros del Galo Fodorico, el Galo Bruxo, el Mexillón y el Berberecho

“Estamos traballando na organización de propostas alternativas e seguras, que se poidan adaptar á situación actual e, ao mesmo tempo, permitan á veciñanza gozar destas festas en familia e, deste xeito, poidamos manter vivo o espírito do Entroido”, dijo Raquel Rodríguez, quien recordó que ya el año pasado, la pandemia obligó a desarrollar un programa que contó con varias propuestas online y telemáticas y que “resultaron todo un éxito de participación”.