Los bancos de marisqueo de la ría sumaron en 2021 un máximo de 40 días de cierre por toxina

No fue el mejor año de los últimos ejercicios en cuanto a cierres a causa de la toxina, pero los mariscadores tampoco se vieron en 2021 especialmente perjudicados por estos episodios. Las clausuras decretadas por el Instituto Tecnolóxico do Medio Mariño (Intecmar) sumaron en todo el ejercicio entre 24 y 40 días, en función de la zona afectada, bastante menos que en 2020. Es la quinta, la situada más cerca de A Barca, la que registró más jornadas de cierre, si bien desde principios de octubre no se producen nuevos episodios.

En cuanto a los tres polígonos de bateas en el litoral de Poio, los periodos de cierre fueron algo más largos, entre 123 y 160 días, mucho menos que en el año anterior. La última orden de clausura del Intecmar en estas bateas se levantó a finales de noviembre.